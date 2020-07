Ley de Transporte... en letra muerta

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- La nueva Ley de Transporte que se aprobó en marzo de este año, días antes de la entrada en vigor de la jornada de sana distancia que trajo medidas de confinamiento, se mantiene como letra muerta, ya que a pesar de que se han vencido plazos aún no se publica un reglamento, mientras que los esfuerzos de autoridades y concesionarios están centrados en enfrentar, desde la trinchera de la movilidad ciudadana, la pandemia que los pone frente a una realidad crítica que dificulta el cumplimento de los nuevos ordenamientos, para los cuales algunos transportistas, ya están amparados.

Dicha ley se aprobó en Congreso desde el día 18 de marzo de este 2020, en un clima de descontento por parte de concesionarios de variedad de agrupaciones que se oponían a la votación de esta ley que consideraron perjudicial para ellos en varios puntos.

No obstante tras diálogos, propuestas y postergaciones se dio luz verde a la propuesta que abrogó la ley que en este sentido se mantenía desde 1994.

La nueva Ley de Transporte entró en vigor el domingo 22 de marzo, y desde ahí se dio un plazo de 90 días naturales para que se emitiera un reglamento desde el gobierno, mismo que a 106 días no ha sido emitido o al menos hecho público.

La ley, entre otras cosas, y según lo estipulado por el ejecutivo en distintos boletines informativos, llevaría al mejoramiento en el servicio a través de mejoramiento de unidades, regulación de concesiones, reacondicionamiento de rutas, entre otros, sin embargo hasta la fecha se ha alcanzado que el 70 porciento de las unidades sean nuevas, mientras que tanto concesionarios de camiones urbanos y taxistas han emprendido, muchos por su cuenta, batallas legales al interponer amparos con el fin de que puedan seguir heredando concesiones a sus familiares.

Desde la Dirección de Transporte y en la parte de la representación de concesionarios coincidieron en que al momento algunos puntos de la ley han pasado a segundo plano ante la crisis sanitaria que trajo el coronavirus y que sigue afectando a distintos sectores.

"Durante estos tres meses la prioridad ha sido cumplir con los requerimientos del decreto emitido desde el gobierno del estado ante la pandemia, pero trabajando en ocasiones sobre pérdidas más que ganancias.

Con este tema de la pandemia no hemos trabajado más que en procurar la sana distancia, en ver la manera de trabajar con las unidades de una forma más diferenciada para que no anden saturadas, llenas, buscar los horarios adecuados para el servicio. Realmente ahorita modificaciones de la nueva ley, que sí las hay importantes, no hemos podido trabajar en ellas”, reconoció Juan Gómez, presidente del Consejo de Administración de Transportes Urbanos.

Sin embargo, detalló que no han tenido presiones por parte de autoridades sobre el cambio de unidades, tarifas o lo que respecta al mejoramiento. Sin embargo esta pandemia, que llegó justo en lo que sería una transición ha pegado duro a quienes prestan el servicio, pues Gómez señaló que en muchas rutas el costo del diésel supera los ingresos por pasaje, lo que los deja desamparados y poco preparados también para adecuarse, al menos en este año, -plazo que les da la nueva ley- para adecuarse a las distintas disposiciones, que representarán fuertes inversiones para ellos.

“La movilidad de la ciudad se redujo, sustancialmente, aunque ahorita ya se está reactivando parcialmente pero no logramos llegar al cien por ciento. Estamos batallando, no hay escuelas, comercios, centros recreativos, lo que crea una disminución de movilidad y que por supuesto repercute en nuestros ingresos.