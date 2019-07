Liam Gallagher se desconecta

Ciudad de México.- Liam Gallagher tendrá un concierto de MTV Unplugged en solitario, el próximo 3 de agosto.

A través de su cuenta de Twitter, el rockero confirmó su nueva presentación.

"Me siento honrado de participar en el legendario escaparate que es el MTV Unplugged. Me encantaría que pudieran acompañarme en lo que será una noche bíblica", escribió el menor de los Gallagher.

Hace 23 años, Liam se presentó junto a su hermano Noel en el MTV Unplugged de Oasis, pero una hora antes de la presentación, el vocalista decidió no salir al escenario y se quedó viendo a la banda desde un balcón; su hermano se encargó de cantar temas como "Wonderwall" y "Don't Look Back in Anger".

El MTV Unplugged de Liam Gallagher se grabará el próximo 3 de agosto en el Hull City Hall, de la ciudad inglesa de Hull, y se transmitirá por MTV el 23 de septiembre.