Liberan a acusado de atropellar a elemento de la AEI

Tomada de redes / José Cruz R. T.

Ciudad Juárez.- El joven que fue detenido, acusado de atropellar y causar lesiones a un elemento de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en un accidente ocurrido el viernes pasado tras la ejecución de un comandante ministerial, su escolta y cuatro personas más, no permanecerá recluido y tendrá que acudir a firmar cada mes, luego de que un juez determinara esta medida cautelar, informó la Fiscalía General del Estado.

A través de Facebook la familia había hecho siguiente denuncia: “El día viernes 15 de abril del presente año, pasadas las 20:00 horas en el Ejido Ley 6 de Enero, municipio de Ascensión Chihuahua México, se encontraba circulando sobre la carretera libre el ramal a Puerto Palomas, aproximadamente 50 metros antes de la curva para llegar al Ejido Ley 6 de Enero, mejor conocido como “El Entronque”, el conductor implicado José Cruz R.T al ir conduciendo ya de noche y con escasa iluminación en la carretera, no se percató de que había dos vehículos varados en la carpeta asfáltica, uno de ellos perteneciente a policía FGE, lo cual no se tenía ningún tipo de señalamiento ni código, por lo cual se impactó con uno de los vehículos, resultando lesionado un policía, posteriormente a esto, lo bajan de su vehículo, lo agreden verbalmente y física, uno de los agentes le realiza un disparo de arma de fuego, lo cual por consecuencia le hiere la pierna izquierda dejándolo lesionado y mal herido, los policías de la FGE le negaron la asistencia de los servicios médicos, luego lo trasladan en uno de los vehículos oficiales de la FGE a un hospital de Ciudad Juárez donde hasta el momento no se le ha tomado declaración, ni se le deja que tenga asistencia de los abogados ni familiares, o el defensor de oficio de manera gratuita, lo cual la fiscalía ha echo caso omiso, ya que el mismo estado está siendo corrupto y negligente con este caso. Existen indicios y testigos que confirman que JOSE CRUZ ROCHA TORRES, ¡ES INOCENTE! (sic)”.

Esta tarde la FGE informó que un Juez de Control resolvió la situación jurídica del imputado por el delito de lesiones imprudenciales, dictaminándole como medida cautelar la firma mensual como medida cautelar.

La FGE había informado que el agente Roberto O. P. que resultó lesionado en este hecho perdió ambas piernas y que se encuentra en coma inducido.

También se había indicado que en el punto de revisión había más de 20 unidades, por lo que el señalamiento era claro y que el conductor circulaba al parecer en estado de intoxicación.