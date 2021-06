Liberan a empresario deliciense Jaime Galván

Ciudad Juárez— El empresario deliciense Jaime Galván informó a través un comunicado que en la audiencia de imputación se le dictó auto de libertad al considerarse que no cometió fraude.

En el documento señala que la semana pasada fue objeto de “una indebida detención” por un supuesto delito de fraude, por una orden de aprehensión librada por una jueza del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, en base a una acusación formulada por el Ministerio Publico de dicha entidad federativa. Mencionó que se le acusó de ese delito la Empresa Beratung Avanzada, S.A. DE C.V.

Expresa que desde el primer momento emitió un comunicado haciendo saber la irregularidad de dicho proceso y destacando que en la relación comercial con dicha empresa, solo había temas de carácter civil o mercantil, no penales.

“ El día de hoy prevaleció la justicia, el sentido común y el compromiso del poder judicial del estado de Quintana Roo, al llevarse a cabo la audiencia denominada de imputación, en la cual se me dicto dictó auto de libertad, dejando en claro que no había cometido delito alguno”, expresó.

Informa que fueron seis días “de una injusta privación de mi libertad, que no se recuperan, que al menos me permite seguir adelante con la frente en alto, ya que como lo he venido sosteniendo, no existía delito cometido por mí, que en este caso solo fui objeto del abuso de poder que por desgracia aún se da”, señaló.

Dijo que en este caso fue enmendado por el Poder Judicial de Quintana Roo, a cuyos miembros reconocía su sentido de la justicia y determinación de no dejarse influenciar por personas con poder, siguiendo a cabalidad la legalidad.

“Fui muy enfático desde el principio, que los difíciles tiempos para los empresarios, han quebrado muchísimos negocios y dejado a muchos endeudados, pero que torcer la ley, para tratar de convertir las deudas en delitos, no es la solución. Yo siempre he afrontado mis compromisos y lo seguiré haciendo en la medida de mis posibilidades, pero así como yo, cualquiera que esté en esa situación necesita trabajar, no estar preso”, señaló.

En el comunicado, el empresario reitera su compromiso con el país y con su actividad y que seguirá tratando de crear y mantener fuentes de empleo, que tanta falta hacen. “La gente que quiera pensar mal o hablar mal de mí, lo seguirá haciendo, pero al menos quedara claro con esto que sin razón para ello. Ojalá que todos los medios y personas que se sumaron al escarnio que se hizo de mi persona, ahora den cuenta también de esta realidad y aclaren sus dichos”, agregó.