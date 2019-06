Liberan a rutero acusado de violar a mujer enferma de sus facultades

Ciudad Juárez.- Un Tribunal de Control ordenó poner en libertad a un chofer de transporte público acusado de haber violado a una mujer enferma de sus facultades mentales.

El juez de Control Rafael Rosado Arcudia consideró que la agente del Ministerio Público (MP) a cargo del caso vulneró el debido proceso porque no volvió a darle a conocer los datos de prueba y ordenó la libertad de Urbano Rojas González.

En una audiencia previa, la fiscal ya le había dado a conocer el juez Rosado Arcudia los datos de prueba para acreditar el delito y la presunta responsabilidad de Rojas y hoy solicito que se dieran por reproducidos como generalmente lo hacen los fiscales y los jueces aceptan con el propósito de evitar repeticiones y para dale agilidad a las diligencias.

Pero hoy el juez consideró que el MP no seguía el orden establecido en la legislación procesal, en particular en los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y dictó auto de no vinculación a proceso para luego ordenar la libertad de Rojas.

A Urbano Rojas González, alías “El Rojas”, se le acusa de haber violado a una mujer de 27 años que presenta un retraso mental grave, los días 30 y 31 de marzo de este año en el interior de una casa ubicada en la calle Nogales de la colonia Francisco Sarabia.

La víctima se salió de su casa y abordó un camión de transporte público al parecer conducido por Rojas, quien se la llevó a su casa y al parecer la estuvo agrediéndola sexualmente.

La víctima -cuya identidad quedó bajo reserva judicial- había sido reportada como ausente.