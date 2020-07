Liberan a Susana Prieto

Ciudad Juárez— La abogada laborista juarense, Susana Prieto Terrazas abandonó esta noche el Centro de Ejecución de Penas y Sanciones de Ciudad Victoria Tamaulipas y al recobrar su libertad señaló que fue acusada por delitos que no cometió por entrevistas que hiciera el agente del ministerio público al personal jurídica de la Junta Especial número 6 de la Local de Conciliación y Arbitraje en Matamoros, Tamaulipas.

“Me acusaron de delitos por lo que no han sido procesada una sola persona en el estado de Tamaulipas, desde que se constituyó como Estado, un delito por lo que no han sido juzgados quienes lo han cometido: por motín”, expresó.

Señaló que fue escoltada por la Policía Estatal para llegar con la Guardia Nacional, para garantizar su vida. “Temo que el gobernador me pueda matar a mi y mi hija”, expresó.

Señaló que pidió ayuda a la Embajada de los Estados Unidos.” Me dieron una sentencia que no tiene precedente y además me condenó a salir de Tamaulipas de forma inmediata y no regresar durante dos años y medio”.

Mencionó que se estaba cometiendo injusticias en su contra e incluso mencionó que tiene que residir en Ciudad Juárez y no puede viajar a otra parte de México ni a los Estados Unidos donde vive sus hijas y su madre.

La abogada dijo que se consideraba una presa política: “Fue una sentencia inconstitucional a toda luces; en Tamaulipas no hay división de poderes. El gobernador de Chihuahua se reunió con el gobernador de Tamaulipas y temo también ser detenida en Chihuahua. Estoy saliendo con la frente en alto”, expresó. La abogada fue recibida por familiares y abogados al recobrar su libertad.