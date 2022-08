Liberan avispillas para controlar plagas

Ciudad Delicias.- Con el propósito de ayudar a los nogaleros y demás productores del municipio de Meoqui se liberaron cerca de 500 avispillas de la variedad “Trichogramma”, las cuales se espera sirvan para el control de plagas. Vienen distribuidas en cintillos de 27 mil pulgadas y se quieren dividir entre 200 agricultores.

Fue la alcaldesa Miriam Soto Ornelas quien en conjunto con la Junta Local de Sanidad Vegetal realizó la solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado, según comentó Eliazar Ocón Martínez, director de Desarrollo Rural de Meoqui.

"Hemos tenido muy buena respuesta, estuvimos entregando durante dos días frente al Gimnasio Carlos Stege, aún pueden acercarse el día de mañana", fue lo que comentó Ocón ante la convocatoria de los interesados en adquirir estos insectos en beneficio de los productores meoquenses.

Algunas de las ventajas que se obtienen con el uso de este bicho son la destrucción de huevos de plagas, evitando que se formen los gusanos que se comen los cultivos, no hay peligro de intoxicación para quien haga las liberaciones de las avispas, no rompen el equilibrio ecológico y no contaminan los alimentos.

Además del beneficio económico que representa para el productor, esto debido a que se disminuye el número de aplicación de insecticidas, alternándolas con las liberaciones del parásito, aunado a que el Trichogramma es un animal inofensivo, puesto que sólo destruye las plagas en estado larvario, sin atacar especies benéficas y en estado adulto se alimenta con el néctar de las flores y otros líquidos en cantidad insuficiente para causar daños al ser humano.