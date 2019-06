Libre exnovio de Salma, MP no demostró culpabilidad en desaparición

Delicias.- Un juez de Control determinó la no vinculación a proceso penal en contra de Kevin Gualberto P. H., por la desaparición de su exnovia Salma Yahaira Montes Soto desde el 31 de mayo pasado, en Delicias. El joven quedó en libertad ayer pero por la noche elementos policiales catearon su vivienda sin que hasta el momento se den más detalles del operativo.

El joven había sido detenido por agentes de la Fiscalía, al considerar que podría tener responsabilidad en la desaparición de la estudiante de 22 años.

El auto de no vinculación a proceso fue dictado por el juez de control César Alejandro Carrasco Borunda, ya que el Ministerio Público no pudo demostrar su participación en el hecho delictivo del que se le acusaba.

La audiencia programada para las 9 de la mañana del día de ayer comenzó pasadas las diez en la sala 2 de audiencias. La defensa pidió que fuera privada.

Por la noche elementos de Policía Ministerial acompañados de Policía Municipal, catearon la casa del exnovio de Salma: La vivienda está localizada en el sector Norte de la ciudad. No se informaron detalles del operativo.

El juez consideró que la autoridad investigadora no pudo comprobar la sustracción de la joven de 22 años, y por ello dejó en libertad a Kevin Gualberto, detenido días atrás.

Sin embargo, la Fiscalía Especializada refutará la decisión del tribunal ante una siguiente instancia, al que presentará las pruebas que vincularían al joven con la desaparición.

Según los informes recabados, Salma salió de su casa el 31 de mayo rumbo a la escuela, al terminar clases se fue con una amiga para realizar una tarea escolar, ya por la noche al concluir con el trabajo su compañera la dejó en el centro de Delicias, lugar donde fue la última vez que la vieron.

Vestía una blusa blanca con cuello negro y estampado carita feliz, pantalón de mezclilla azul y tenis color blanco con líneas negras, y llevaba consigo sus libros y cuadernos, además de su bolsa.

“No se sabe nada de Salma, la familia se encuentra en completa angustia. La seguimos buscando”, comentó Norma Ledezma, dirigente de Justicia para Nuestras Hijas, y asesora legal de la familia.