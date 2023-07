Líder rarámuri intercambia experiencias en Alemania

Ciudad Juárez.- Como líder de los pueblos originarios que habitan en Ciudad Juárez, la rarámuri Rosalinda Guadalajara Reyes formó parte del Proyecto Juarlín 2023, por lo que visitó Berlín para intercambiar experiencias con estudiantes y activistas sobre el trabajo que realizan con sus comunidades.

Orgullosa de sus tradiciones, su lengua y su colorida vestimenta tradicional, la exgobernadora de la colonia Tarahumara en esta frontera, quien actualmente forma parte de Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) y mantiene un trabajo constante a favor de su comunidad, pudo conocer parte de la historia, cultura y proyectos sociales emprendidos en Berlín, y compartió el trabajo que ella realiza en esta frontera.

“Juarlín” un proyecto de intercambio social, político, artístico y cultural que nació hace diez años tras una visita de personas de Berlín a Ciudad Juárez, por lo que Rosalinda también ha recibido a alemanes en la colonia ubicada a las faldas de la sierra de Juárez, a quienes les ha mostrado parte de su cosmovisión.

“La invitación que me hicieron a mí fue por el trabajo que he hecho con las comunidades, antes recibimos a estudiantes alemanas aquí en la colonia y yo era quien los atendía, les hacía un tour, les daba un poco de información de la comunidad, de cómo estamos organizados. Y de ahí me invitaron, sí me sorprendió mucho la invitación porque me avisaron con un año de anticipación para que me fuera preparando y pues llegó el día en el que ya teníamos que irnos para Europa, y para mí fue muy importante esto”, relató.

Rosalinda fue parte de un grupo de 15 habitantes de esta frontera, quienes viajaron este mes a Alemania y fueron recibidos en el centro cultural Kubiz. Durante casi dos semanas, los mexicanos pudieron conocer parte de la historia de aquella ciudad, pero también algunos de los proyectos sociales que se llevan a cabo con éxito, como es un huerto comunitario, el cual le gustaría emprender en la colonia Tarahumara, para que pudieran cosechar sus propios alimentos, aunque ve como una barrera la falta de agua a la que en ocasiones se enfrentan.

“Pudimos saber de la Segunda Guerra Mundial, tantos campos de concentración que hay, sentíamos también ese dolor, porque también los relacionábamos con las mujeres zapatistas de aquí de México, que también han luchado mucho… Nos compartieron también sobre proyectos sociales y cómo es que ellos están trabajando en América Latina y es un buen logro tener un enlace con ellos para poder ejecutar un proyecto. Esperemos que esta visita funcione para que acá se ejecuten proyectos”, comentó.

Relató que cada uno de los mexicanos explicó a los alemanes parte del trabajo que realizan en esta ciudad, por lo cual ella les narró que funge como traductora interprete y que trabaja en el área Atención Indígena en donde se atienden a mujeres en situaciones de violencia y se ofrecen talleres de sensibilización a servidores públicos, por lo que ofrece acompañamiento a los integrantes de su comunidad.

Rosalinda también compartió que al visitar Europa lo que más le sorprendió fue lo funcional del transporte público, y lo que más disfrutó fueron las construcciones, la zona boscosa, los lagos y ríos, así como las áreas peatonales empedradas que le recordaban la sierra Tarahumara.

Rosalinda es originaria de Tecorichi, municipio de Carichí, Chihuahua, y aunque asegura amar la sierra tarahumara, confesó que en Juárez descubrió su pasión por aprender y ayudar a su comunidad, especialmente a los niños, las madres solteras y los adultos mayores que habitan la colonia Tarahumara, por lo cual fungió durante seis años como segunda gobernadora de su etnia en la ciudad y actualmente figura como uno de sus líderes.