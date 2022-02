Líder rarámuri pide apoyo para desplazados por violencia

David Cruz / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.— Durante la reunión binacional de seguridad que encabezaron en Ciudad Juárez el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, Rosalinda Guadalajara, líder de las comunidades indígenas, pidió el apoyo de las autoridades para los rarámuri que tienen que salir de sus comunidades desplazados por la violencia o la sequía.

“Yo expuse el tema del desplazamiento territorial de las comunidades indígenas, uno no sale de su comunidad por gusto sino porque siempre hemos estado obligados a salir y ¿quién hace algo por nosotros?, les dije que nos volteen a ver”, narró ayer Guadalajara.

En la reunión en la que estuvieron presentes autoridades de ambos países y activistas de la Red Mesa de Mujeres, Casa Amiga Esther Chávez Cano, Si Violencia A.C., la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez y el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), la habitante de la colonia Tarahumara pidió la palabra para exponer los problemas de su comunidad.

“En el siglo XXI los indígenas seguimos siendo esclavizados, muchos tenemos que salir y salimos sin saber, sin conocer los lugares, algunos por ejemplo, a Cuauhtémoc, pero otros tienen que irse a lugares más alejados como Sonora, se llevan a sus hijos lejos, cuando van allá no tienen un lugar donde se queden y ponen lonas negras, para hacer su propia casita, y dicen que así vivimos nosotros, pero es porque no tienen otro lugar”, relató sobre los jornaleros indígenas.

Agregó que debido a los bajos salarios que reciben, algunas veces sus patrones no les pagan para que no se puedan regresar a sus comunidades y sigan trabajando, “y luego no saben cómo regresar y se regresan caminando, desde donde estén, lo que ha provocado que niños mueran deshidratados”.

“Muchos han fallecido por la insolación, porque caminan para regresar (…) y muchos han fallecido por defender su territorio”, lamentó la mujer rarámuri al reclamar a las autoridades de los tres niveles de gobierno que faltan proyectos para apoyar a los grupos indígenas en Chihuahua.