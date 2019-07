Lidera Juárez en desaparición de mujeres

Ciudad Juárez.- El municipio con mayor número de atenciones por desaparición de mujeres en lo que va del año es Ciudad Juárez con 202 registros, seguido por Chihuahua con 198, en Cuauhtémoc se iniciaron 40 reportes, mientras que Delicias atendió 31 y Parral 25, informó la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM).

Pero a la fecha no se ha logrado dar con el paradero de 8 mujeres que fueron reportadas como desaparecidas este año, de las cuáles 6 se encuentran en la etapa uno, casos recientes, y dos que ya pasaron a la segunda fase, agregó la FEM.

De los casos más sonados están el de Salma Yahaira Montes Soto, de 22 años, de ciudad Delicias, y que no han dado con su paradero. Ella fue vista por última vez el viernes 31 de mayo en el centro de la ciudad antes mencionada.

Otro caso más es de Azucena Villa Vázquez, quien es originaria de Veracruz y tiene 29 años. Ella vino a Chihuahua para buscar a su hija, sin embargo no se sabe nada de su paradero desde el día 7 de julio, por lo cual se interpuso la denuncia por desaparición.

Asimismo, la FEM dijo que hay otros casos de mujeres desaparecidas, las cuales se encuentran en la fase uno y por lo tanto no se ha emitió una pesquisa al respecto.

Además agregó que a través de los mecanismos de búsqueda Alerta Ámber y Protocolo Alba se ha logrado localizar en perfecto estado de salud a 472 mujeres y niñas que fueron reportadas como ausentes durante el primer semestre del 2019, de un total de 496 reportes de ausencia.

Dentro de los casos que se iniciaron a partir de reportes de ausencias, las Unidades de Búsqueda de Mujeres y Niñas ausentes de la FEM siguieron investigaciones en las que se recuperaron 8 cuerpos más de víctimas en estatus de no localizadas.

De acuerdo con los testimonios de mujeres y niñas localizadas, la totalidad de los casos se trataron de ausencias voluntarias, provocadas por problemas en sus entornos familiares y sociales, lo que las llevó a separarse de sus familias y amigos.

La Fiscalía Especializada de la Mujer brinda atención especializada en casos de investigación por desaparición de mujeres y niñas, con el fin de localizarlas en el menor tiempo posible y reintegrarlas en ambientes seguros, por lo cual exhorta a la ciudadanía para dar aviso inmediato ante la ausencia de mujeres o niñas.