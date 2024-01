Ligan a ‘La Empresa’ con secuestros de migrantes

Archivo / El Diario de Juárez / Imagen ilustrativa

Ciudad Juárez.- El grupo delictivo La Empresa es el principal responsable en los casos de secuestro contra personas en condición de movilidad en el estado de Chihuahua, informó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En segundo lugar se encuentran los “Mexicles” y en tercer lugar “Artistas Asesinos”, indican los reportes oficiales. Estas tres organizaciones se disputan el millonario “negocio” que ha significado el secuestro de extranjeros y connacionales que buscan llegar a Estados Unidos.

Este delito se ha disparado en Chihuahua, principalmente en la frontera, al pasar de 24 casos en el 2022 a 44 casos durante todo el año pasado, planteó ayer el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez.

Dijo que la comisión de delito está afectando a las personas en tránsito hacia Estados Unidos y esto trae consigo riesgos para toda la sociedad.

Jorge Armendáriz Fernández, vocero de esta corporación, informó que la Policía Estatal ha detenido a 88 personas como probables responsables del delito de privación ilegal de la libertad durante la presente administración.

Además, han rescatado a 210 personas que se encontraban privadas de su libertad y pertenecen a grupos vulnerables en condición de movilidad. Estas intervenciones se han realizado en todo el estado, precisó Armendáriz Fernández.

El fiscal de Distrito Norte, Carlos Manuel Salas, dijo que en el caso de los secuestros contra personas migrantes la cifra real debe ser mucho mayor al número de denuncias que existen actualmente.

“Sí, debe haber más, lo que pasa es que el migrante una vez que se le libera, no quiere presentar denuncias o no tienen tiempo para esperar el proceso penal, lo que quiere es cumplir su objetivo de llegar a Estados Unidos y no se espera a un juicio”, expuso el fiscal.

Lamentó que este tipo de delitos puedan quedar impunes por falta de denuncia.

“Después de sufrir tanto, después de hacer un gasto tremendo para llegar aquí, son las organizaciones criminales las que los privan de su libertad y extorsionan a sus familias, muchos de ellos no quieren denunciar con tal de seguir su travesía”, agregó.

Otra realidad es que estas organizaciones delictivas también han asesinado a personas en condición de movilidad luego de privarlas de la libertad. Uno de los casos más emblemáticos es el de 13 connacionales desaparecidos el 25 de septiembre de 2021 entre Coyame del Sotol y Lomas de Arena, los cuales fueron localizados en avanzado estado de descomposición en fosas clandestinas, cerca del punto donde fueron vistos por última vez.

Según el archivo periodístico, el informe Violencia y Protección en el Norte de Centroamérica y México: Riesgos de Protección en las Rutas Migratorias, del Grupo Humanitario del Grupo Regional sobre Riesgos, Emergencias y Desastres para América Latina y el Caribe (Redlac), entre los principales peligros a los que se enfrentan los migrantes en su cruce por este país están el perderse en el camino; la falta de alimento o agua, el frío o calor extremo, el abandono de los traficantes, el sufrir asaltos, robos, trata de personas, secuestros, extorsión, ataques sexuales o reclutamiento forzado por parte del crimen organizado; además de los abusos de autoridad.

