Limpian con bacterias lago del Parque Central

Manuel Sáenz / El Diario de Juárez / Un visitante junto al agua del parque Manuel Sáenz / El Diario de Juárez / La jirafa Benito

Ciudad Juárez.- Desde hace un mes, la administración del Parque Central limpia el lago mediante bacterias para mantenerlo en óptimas condiciones.

Rogelio Muñoz, coordinador administrativo del parque, dijo que la higiene se hace cada lunes, y es parte de las mejorías que se están realizando en las instalaciones.

Por su parte, el consejo de animalistas Somos su Voz entregó la tarde de ayer un pliego petitorio en la oficina del representante de la gobernadora de Chihuahua, Óscar Ibáñez, para que se mejoren las condiciones de la flora y la fauna en el Parque Central.

Susana Rentería, integrante del consejo, comentó que la petición también se hizo en la Ciudad de Chihuahua con el propósito de que se realice una audiencia pública para que el gobierno dé cuenta de lo que se está haciendo en el parque.

Las rescatistas mencionaron que a la fecha no han visto mejorías en el parque, y además refirieron que Benito no está en las mejes condiciones, por lo que se busca que se hagan adecuaciones para que posteriormente se traslade a un lugar adecuado.

Ana Félix, otra integrante del consejo, dijo que en el documento se pide la presentación de flora existente y las condiciones actuales.

“Queremos que sea presentado un plan de mejoras en el Parque Central, oriente y poniente, así como los plazos para realizarlo; y de la jirafa siempre nos han hecho saber por parte de Semarnat, por parte del gobierno y del administrador del Parque Central que todo está bien, pero nunca nos han presentado la evaluación que hicieron las dependencias”, expuso Félix.

Dijo que la jirafa está olvidada, ya que las sombrillas que tiene sólo cubre el 40 por ciento de su cuerpo, y que el animal necesita más espacio en el granero.

Agregó que han encontrado animales que están en el aviario que han muerto, se observaron que algunos están enfermos, no les dan una alimentación adecuada, y el agua del lago tiene un mal olor, y color verde fluorescente debido de lamas.

Al respecto, Rogelio Muñoz, comentó que algunos animales han muerto porque se terminó su ciclo de vida.

En cuanto a la limpieza que se hace en el lago explicó que es una bacteria que no daña la flora y la fauna que habita en el cuerpo de agua. La sustancia lo que hace es matar el alga para que suba a la superficie, -por ese motivo se ve verdoso-, luego posteriormente se retira.

“Si estuviera mal el agua o muy contaminada o mal atendidas se morían, pero no, algunos de los patos son migrantes, algunos se quedan en el parque, sí hay pérdidas, pero también nacen muchos”, mencionó el funcionario.

Dijo que ya se hizo un puente para colocar la trampa para las revisiones médicas que estará para el mes de septiembre, además se envió un escrito a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para poder ampliar el granero que tendrá lo doble del tamaño debido a que Benito creció 20 centímetros.

En cuanto a los árboles secos mencionó que algunos en esas condiciones desde la administración pasada porque no había un sistema de riego, pero actualmente ya no se tiene ese problema, solo están algunos que no se han retirado.

“Hemos reforestado 300 kiris, y el mes que entra vamos a reforestar otros 300 entre pinos afganos y fresnos”, comentó le funcionario.

vdominguez@redaccion.diario.com.mx