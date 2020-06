Llama IMSS a la población a donar sangre

Cortesía

Ciudad Juárez.- En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora este domingo 14 de junio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado de Chihuahua hizo un llamado a personas de entre 18 y 65 años a donar sangre de manera altruista para ayudar a salvar vidas.

Los interesados deben gozar de buena salud, no haber tenido hepatitis después de los 10 años de edad; tener un peso mínimo de 55 kilogramos, no practicar comportamientos de riesgo para enfermedades de transmisión sexual; no presentar infecciones o alergias agudas; no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 12 horas y no consumir drogas.

El IMSS cuenta en el estado con cuatro bancos de sangre, ubicados en el Hospital General Regional (HGR) No.1 “Morelos”, en la ciudad de Chihuahua; el HGR No. 66 y los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 6 y 35, éstos localizados en Ciudad Juárez.

Los interesados deben acudir con cuatro horas de ayuno y una identificación oficial al banco de sangre de su región, en un horario de 06:30 a 09:00 horas, de lunes a viernes.

Contar con sangre segura y suficiente garantiza el tratamiento oportuno de personas que sufren algún accidente grave, que padecen enfermedades crónicas como cáncer, leucemia, insuficiencia renal o anemia, además de quienes reciben un trasplante o mujeres embarazadas al momento del parto o cesárea.