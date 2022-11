Llaman a consumir local este ‘Black Friday’

Freepik / Compras en negocios de Juárez son beneficiosos para su economía, señalan

Ante las ventas del Día de Acción de Gracias y el Black Friday, que se celebran en Estados Unidos, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) llamó a juarenses a consumir en Ciudad Juárez.

Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente local de Canacintra, compartió que de acuerdo con datos del Colegio de la Frontera (El Colef), en el último trimestre del año las compras de mexicanos en El Paso son de alrededor de 3 mil 500 millones de pesos, que si se quedaran en la localidad mejorarían la economía.

‘Que no les salga más caro’

“Hoy es el Thanksgiving y entrando el viernes empiezan las ofertas de fin de año en Estados Unidos, país que es demasiado consumista, entonces nosotros como Canacintra somos promotores de que se consuma mejor en Ciudad Juárez. No es decirles que no vayan a comprar a El Paso, cada quien es libre de hacerlo o no, pero sí hay que checar bien para que no les salga más caro porque como está el tipo de cambio y las filas en los puentes… y todavía si hay que acampar afuera de las tiendas y esperar que les abran las puertas para pelearse por un televisor”, expresó.

El líder empresarial dijo que de acuerdo con el estudio que realizó El Colef en 2019, antes del cierre de frontera por la pandemia, los juarenses gastaron en la vecina ciudad 177 millones de dólares, lo que equivale a la mitad del presupuesto anual del Municipio, que es de 7 mil 500 millones de pesos.

Mientras que paseños que vinieron a Juárez desembolsaron 141 millones de dólares, una diferencia de 36 millones respecto a lo que juarenses gastaron allá.

¿Qué compran allá?

El estudio muestra que los mexicanos gastan más en ropa y calzado, con 60 millones de dólares; seguidos de comida y bebidas, con 16 millones, así como electrónicos o electrodomésticos, con 7.2 millones de dólares.

En el caso de los paseños, la mayoría vino a Juárez a comer en restaurantes, con 30 millones de dólares; a la compra de mandado destinaron 25 millones de dólares, mientras que por visitas médicas fueron casi 10 millones.

“El llamado es a gastar el aguinaldo en Juárez; ahorita son fechas en las que la gente trae dinero y entre más se gasta en empresas locales, ya sea restaurantes, comercios, o lo que sea, más circula dinero en Juárez y hay más beneficio en la ciudad”, destacó el líder empresarial.

igonzalez@redaccion.diario.com.mx