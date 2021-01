Llega al IMSS por padecimiento cardiaco y lo envían a zona Covid

El Diario

Derechohabientes del IMSS provenientes de la ciudad de Jiménez denunciaron que el personal del hospital Morelos impone la atención médica en el área de Covid-19 a un paciente que fue transferido por problemas del corazón y con prueba negativa a coronavirus.

Javier Armando Ávila Hernández, de 30 años, llegó esta mañana al hospital transferido de Hidalgo del Parral, donde era atendido por una complicación de corazón y retención de líquido en los pulmones, lo que le dificultaba respirar, informó su hermana Marcela Ávila.

Antes de salir de Parral se le hizo la prueba del Covid-19 como requisito para poder transferirlo a Chihuahua, y dio negativo. “Tengo papeles que dio negativo al Covid”, afirma.

Dijo que llegó este miércoles a las seis de la mañana al Morelos en compañía de su madre Anabel Hernández, pero pasaba el tiempo y ni siquiera le daban razón de qué pasaba con Javier Armando.

Informó que se enteraron de que hasta en dos ocasiones personal de enfermería le sacó sangre y se les hizo saber que ya se había hecho los estudios y que incluso constaba en el expediente.

Pero ahora resulta que el personal médico no lo quiere atender si no es en el área de Covid, porque supuestamente dio positivo, cuando él llego "limpio" al hospital Morelos.

Marcela Ávila dijo que ahora el personal del hospital amenaza a su madre con que si no quieren que se atienda al paciente en el área Covid-19 le retirarán el oxígeno, cuando el paciente necesita ese sistema ya que trae la oximetría baja, pero no por coronavirus, sino porque trae líquido en sus pulmones y no puede respirar bien.

Ante este comportamiento del personal del IMSS, otros familiares vienen en trayecto de Ciudad Jiménez para apoyar a la madre de Javier Armando, a quien quieren sacar de la sala de espera y hasta negarle el servicio al paciente.

Indicaron que Javier Armando paga su servicio y tiene derecho a recibir una atención médica de calidad.

Marcela Ávila dijo que no es justo que quieran meter pacientes al área Covid-19 cuando llegan por otras razones, como es el caso, donde se hizo el estudio previo que fue negativo y con orden de ser atendido en cardiología, no que le viniera a hacer algo por coronavirus.

Finalmente hizo un llamado a los directivos del IMSS a que intervengan en este caso y no incurran en un caso de negligencia médica y se ponga en riesgo la vida del mencionado paciente.