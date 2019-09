Llega Loera a dialogar con manifestantes

El delegado federal, Juan Carlos Loera, arribó a la entrada de San Juanito para dialogar con los manifestantes indígenas que esperan la llegada del presidente Andrés Manuel y que denuncian distintas irregularidades en los programas federales como parte de la Marcha del Hambre.

Las más de 100 personas de 20 comunidades exigen hablar con el presidente para denunciarle la falta de atención de parte de Loera quien conversó con ellos para conocer sus demandas.

“Muchas de nosotras ya quedamos fuera de los programas sin recibir ningún apoyo, antes teníamos prospera y él presidente nos mintió”.

Loera manifestó que en algunos de los programas no se puede incluirlos, mientras que las tarjetas no se les han entregado por la falta de acceso a cajeros o instalaciones donde puedan retirar el recurso.

Asimismo a todos los gobernadores les señaló que buscan que los apoyos lleguen por medio de giros de manera directa, por lo que ante el tipo de problemas de que no existen cajeros en estas comunidades se firmó un acuerdo con Telecom para que se les entregue por medio de giros.

Actualmente tienen cerca de 20 mil tarjetas que no se les han entregado debido a esta problemática, según comentó el delegado.

“Mucha gente no puede salir de sus comunidades para los apoyos y cuando llega uno no hay”, señalaron los manifestantes.