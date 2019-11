Llega mobiliario e instrumental médico a Guadalupe y Calvo

Chihuahua, Chih.- El Hospital Regional del municipio de Guadalupe y Calvo ya empezó a recibir mobiliario para ser equipado, incluso instrumental médico, sin embargo aún no se tiene fecha para cuándo llegarán los médicos especialistas que se requieren, informó Juan Villalba, líder del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA).

En este sentido dijo que ya recibieron diferente tipo de mobiliario entre camas, cestos, banquillos y cuneros, además de instrumental médico, agregando que esperan más durante los próximos días, según los acuerdos tomados en las mesas de trabajo.

Juan Villalba manifestó que estos apoyos se lograron gracias a la participación del personal del Hospital Regional, quienes en algún momento se manifestaron, además de la participación del Municipio de Guadalupe y Calvo, logrando abrir la puerta de Palacio de Gobierno para ser atendidos por Joel Gallegos quien fue el enlace con la Secretaría de Salud Estatal.

Comentó que se establecieron las mesas de trabajo donde participa el personal del hospital, el municipio, Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud, en donde han salido los acuerdos para lograr mejorar el servicio en el hospital.

“En ningún momento participó la directora del nosocomio, Sinaí del Rocío Sánchez Huerta, ni sus colaboradores, quienes se quieren “colgar la medallita”, al decir a los ciudadanos que ellos consiguieron los apoyos”, señaló el líder sindical.

Asimismo dijo que en la próxima mesa de trabajo subirán el tema de los médicos especialistas, que fue otras de las peticiones durante las últimas manifestaciones y una de las carencias del hospital.

En cuanto al medicamento afirmó que sí ha llegado, sin embargo no llega la totalidad para cubrir las necesidades básicas, pero reconoció que hay voluntad hasta el momento, incluso dijo que será el año entrante cuando se realicen algunas reparaciones al edificio, debido que por las condiciones climáticas no es conveniente hacerlas en estos días.

Finalizó al decir que las lonas colocadas en varios nosocomios de la entidad, ya fueron retiradas a petición del secretario general del Sntsa, debido a que ya se encuentran en pláticas para recibir los apoyos solicitados.