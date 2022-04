Llega Tabaré Alonso a Cuauhtémoc

Jesús Rodríguez/El Diario Jesús Rodríguez/El Diario

Cuauhtémoc, Chih.- El reconocido viajero y bloguero uruguayo, Tabaré Alonso llegó esta tarde al municipio de Cuauhtémoc, como parte de su épico viaje que está realizando en bicicleta desde su país natal hasta Alaska. En esta sección del viaje, espera llegar en los próximos días a Creel, en el corazón De la Sierra Tarahumara.

Procedente de la ciudad de Chihuahua, Tabaré decidió tomar la ruta de la Sierra tarahumara vía Cuauhtémoc, para hacer escala en esta región del Estado y conocer las maravillas naturales y culturales que ofrece para el mundo.

Comentó que inicialmente tenían planeada otra ruta en su camino hacia el estado de Sonora, pero por recomendaciones y al informarse sobre la región serrana, decidió que tenían que incluir a Creel y otros puntos de la Sierra en su travesía.

Señaló que ya tiene varias semanas en el estado de Chihuahua y ha quedado maravillado no sólo de sus paisajes tan diversos (destaca que solo Chihuahua es más grande que todo su país), También de su gente, que le ha brindado un caluroso recibimiento y mucha ayuda.

“Cuando andas por el sur de México, o incluso por Sudamérica, se habla mucho de esta región del norte, porque es desértica, muy caliente en todos los sentidos, peligrosa por ser frontera con Estados Unidos, e incluso un lugar solitario.

Nos han dicho mucho que nos cuidemos porque es peligroso, pero eso es parte de vivir la experiencia en bicicleta, ver realmente como son las cosas y toparnos con qué Chihuahua nos tiene las puertas abiertas.

En el sur me veían como un loco, como un vagabundo, pero me he topado con la sorpresa con que aquí en el norte, por el contrario, te dan ánimos, te dicen si este es tu sueño realízalo”.

Tabaré Alonso Señaló que no sabe cuánto tiempo permanecerá en el municipio de Cuauhtémoc, pero dijo que junto con su nueva acompañante Fernanda, documentarán aspectos culturales de la localidad, para luego emprender la ruta hacia la Sierra Tarahumara y llegar a puntos como Creel y la cascada de Basaseachi.

Posteriormente el plan es continuar por la carretera federal hacia el estado de Sonora, el cual pretenden cruzar para llegar a Baja California y cruzar a Estados Unidos por Tijuana. De ahí esperan atravesar más de 20 Estados en su camino hacia Alaska.