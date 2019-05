Llegan a CDMX lonas que ponen a duartistas como 'presos políticos' de Corral

Chihuahua, Chih.- A las calles de la Ciudad de México llegaron las lonas de familiares y amigos de duartistas detenidos por el Gobierno de Javier Corral, y que a su criterio son presos políticos.

Fueron colocadas en calles de Naucalpan y salen varios de los procesados por presuntos desvíos en la administración pasada.

En la lona dice que esos son presos políticos "por el Gobierno de Chihuahua y algunos jueces vendidos" y se acompaña por el hashtag #InjusticiaEnChihuahua.

Además de las caras de varios de los detenidos y procesados, viene un recuadro con una silueta únicamente para advertirle a las personas que ven la lona: "Tu puedes ser el siguiente".

De los que ponen como presos políticos se encuentran los ya sentenciados Ricardo Yáñez, ex secretario de Educación, actualmente en la cárcel con una pena de 4 años.

También aparece Jesús Manuel Luna, ex secretario personal del entonces gobernador Duarte, con sentencia de 2 años de cárcel, de los cuales 1 ya estuvo en prisión preventiva y el resto de la pena la cumplirá en libertad condicional.

Mientras que están otros como Marcelo González Tachiquín, ex secretario de Educación, el ex funcionario de Hacienda, Antonio Tarin, el exauditor Jesús Manuel Esparza, el ex líder sindical del magisterio, Alejandro Villarreal, entre otros.