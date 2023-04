Llegan cientos de venezolanos en tren

Manuel Sáenz / El Diario de Juárez / Un grupo de migrantes abandona el área de los vagones

Ciudad Juárez.— Después de tres días de viajar desde el Estado de México, con una chamarra “y un baño de valor”, cientos de migrantes, principalmente de origen venezolano, llegaron ayer a Ciudad Juárez con la esperanza de poder cruzar la frontera a través del río Bravo o de una excepción humanitaria al Título 42, por medio de la aplicación móvil CBP One.

De acuerdo con los extranjeros, el grupo estaba compuesto originalmente por cerca de mil personas, pero en la ciudad de Chihuahua la mayoría decidió continuar su camino hacia Matamoros, y entre 300 y 500 personas esperaron el tren hasta esta frontera, a donde llegaron ayer por la mañana dentro de los vagones de carga después de 12 horas de viaje.

“Vinimos para acá porque unos amigos que tenemos ya han pasado por aquí y ya están en Estados Unidos, y nos dijeron que Juárez es la (frontera) más fácil para cruzar y es la menos peligrosa, por los cárteles”, narraron Luis González, de 42 años; Daniel Gómez, de 28; Pedro José, de 29, y Willyam José, de 25 años de edad.

Explicaron que durante tres días en el tren vivieron “un frío infernal, un frío horrible”, y sólo traían sus chamarras, una cobija para los cuatro “y un baño de valor”, además de paquetes de galletas, por lo que al arribar a la ciudad se dirigieron al Centro Histórico en busca de comida, y ahí llegaron a la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe, en donde de lunes a viernes ofrecen comida a cientos de personas migrantes.

Dijeron que arribaron hasta el Centro de la ciudad en busca de un cuarto económico de renta, pero hasta entonces no habían encontrado, por lo que decidieron acudir a Catedral para comer y descansar un poco.

Después de más de un mes migrando, dijeron que desde la Ciudad de México intentaron buscar una cita para ingresar a Estados Unidos a través de la aplicación CBP One, pero hasta ayer no habían logrado conseguirla.

“Viene gente más atrás”, dijeron sobre el millar de personas que dividió su destino entre Ciudad Juárez y Matamoros en busca de llegar a Estados Unidos.

Reciben ayuda de veracruzano

Después de uno o varios días sin comer, cientos de migrantes que comenzaron a caminar junto a las vías del ferrocarril hasta el Centro de la ciudad se encontraron frente al Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) a José Sánchez, un hombre originario de Veracruz quien llegó hace 30 años a Ciudad Juárez.

“Siempre ayudo, lo hago yo y mi señora, Isabel Vázquez, nada más que ahorita anda trabajando ella. Venimos como una o dos veces por semana, porque comparto algo”, dijo el mexicano, quien confesó que para él fue difícil cuando recién llegó a Ciudad Juárez, por lo que ahora apoya tanto a los juarenses afuera de los hospitales como a los migrantes en la Zona Centro.

Ayer llegó hasta la avenida Francisco Villa a bordo de su camioneta con todo lo necesario para donar 300 tortas y vasos de jugo de naranja a quienes acababan de arribar a la ciudad. Aunque no todas las tortas las llevaba preparadas, otros migrantes que tienen días en la ciudad le ayudaron para prepararlas y repartirlas.

“A mí me da por dar y lo hago de todo corazón. Ellos quedan muy agradecidos, era muchísima gente, muchísima gente, traía preparadas 150 y las demás aquí las preparamos, ellos me ayudaron. No es gran cosa lo que les traigo, pero les pongo salchichón, mayonesa, lechuga, tomate”, comentó quien en tres décadas ha formado una familia en esta frontera.