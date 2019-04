Llegan exmandos policiales a recibir su sentencia

Cuauhtémoc.- Dos exmandos policiacos acudieron a los Juzgados del Distrito Judicial Benito Juárez para recibir la sentencia de un tribunal por el delito de desaparición forzada de tres personas en junio del 2017.

Hoy podría concluir un periodo en donde los extitulares del Mando Único en Cuauhtémoc, Jesús C. J. e Israel C. C., reciban una pena por el delito del cual se les encontró responsables.

Para la resolución judicial, la defensa tiene aún la posibilidad de impugnar la pena que se les imponga, explicó uno de los jueces de este caso.

Finalmente el área de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado (FGE) determinó que la pena que se pide para este delito son de 15 a los 40 años de prisión para cada imputado.