Llegó bebé con su ‘torta bajo el brazo’

Ciudad Juárez.- El bebé de la mujer que dio a luz en un vuelo comercial de Aeroméxico de la Ciudad de México a Ciudad Juárez, la tarde del viernes 15 de marzo, tendrá un regalo aún no revelado por la aerolínea, que celebra su aniversario 90.

De acuerdo con información difundida por el Gobierno del Estado, una mujer dio a luz en el vuelo comercial que llegó a Juárez cerca de las 9:00 de la noche, y tanto ella como su hijo se reportan estables aunque hospitalizados en diferentes instituciones.

La dependencia informó que se trata de una mujer de origen haitiano, de iniciales T. W. y de 31 años de edad, que viajaba por avión hacia esta frontera, pero entró en labor de parto recién iniciado el viaje, que toma dos horas y media aproximadamente.

La médica Leticia Olivares Solorio, que viajaba en el mismo vuelo, asistió el alumbramiento, sin complicaciones aparentes, y recibió a un varón, se detalló.

Luego de que aterrizó el vuelo AM113, la mujer fue llevada al Hospital de la Mujer y el bebé al Hospital Infantil de Especialidades por paramédicos de la Cruz Verde de la unidad asignada al Aeropuerto Internacional Abraham González. La madre y el recién nacido fueron reportados como estables.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, como el parto se dio en un ambiente no controlado ni bajo las medidas adecuadas de higiene, ambos tuvieron que ser separados por si se presentaban complicaciones relacionadas con esas condiciones u otras variantes.

En el hospital, el bebé cuenta con “el personal y equipo adecuados para darle la atención especializada en caso de presentar alguna complicación”, añadió la dependencia.

“Hoy vivimos un momento único a bordo: ¡dimos la bienvenida a un nuevo pasajero en pleno vuelo! Su nacimiento es algo extraordinario que nos tocó el corazón”.

“Gracias a la increíble tripulación del vuelo AM113, a la valentía de la doctora que viajaba con nosotros y a este bebé que inició su vida volando en el año de nuestro aniversario 90, por lo que recibirá de nuestra parte un gran regalo”, se lee en la publicación de X en la cuenta oficial de Aeroméxico, aunque sin que se precise el presente al recién nacido.

Un supuesto comunicado posterior de Aeroméxico difundido en diversos medios de comunicación nacionales señala a nombre de la empresa:

“Estamos muy emocionados de haber sido parte de esta gran historia que apenas comienza, y al haber ocurrido en el marco de nuestro 90 aniversario, lo celebraremos invitando a este bebé a volar 90 veces gratis con nosotros”.

No obstante, el comunicado no ha sido rastreado en las páginas oficiales de redes sociales de Aeroméxico ni en su sala de prensa virtual donde se encuentran todos los comunicados institucionales, además de que el personal de la línea de atención al cliente dijo no tener información al respecto pese a que usualmente les llega ese tipo de información.