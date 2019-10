Llevan 400 maestros mes y medio sin sueldo

Chihuahua.- Al menos 400 docentes del subsistema estatal continúan sin recibir su salario, esto sin importar que llevan alrededor de un mes y medio de ofrecer sus servicios de enseñanza en un salón de clases, denunció Ever Avitia Estrada lider de la Sección 42 del SNTE.

Se trata de maestros contratados conforme a la primera lista de prelación expedida para el arranque de este ciclo escolar 2019-2020.

La información la emitió el líder sindical luego de que el pasado 24 de septiembre el titular de la Secretaría de Educación y Deporte, Carlos González Herrera, diera a conocer que alrededor de mil nuevos maestros para plazas temporales y definitivas, que han sido contratados tanto por el sistema estatal como el federal, se mantienen sin percibir remuneración como docente, por el proceso de contratación tan distintos que llevan cada uno de los subsistemas.

González Herrera compartió que para el caso del sistema Estatal se tiene un procedimiento más complejo ya que pasa por las secretarías de Hacienda y Educación, por lo que aseguró en aquella entrevista que todos los maestros recién contratados es muy probable que aún no estén recibiendo su pago.

Mientras que Avitia Estrada, informó que durante la semana pasada él tuvo la oportunidad de hablar con Héctor Ortega, director administrativo de la Secretaría de Educación y con el propio secretario Carlos González Herrera, y le notificaron que ésta quincena saldría buena parte de lo que se adeuda a los compañeros noveles contratados en la primer emisión de plazas.

“Héctor Iván Ortega me comentó que alrededor de 400 jóvenes trabajadores de la educación ya iban a tener su sueldo esta quincena”, declaró el líder sindical.

Enfatizó que desde la Sección 42 del SNTE se ha solicitado a la Secretaría de Hacienda y a la de Educación que modernicen los formatos únicos de trámite, a fin de lograr que el pago de los compañeros sea más ágil y rápido.

“No sabemos porque no lo han hecho si a pesar de los adelantos tecnológicos en cuanto informática era para que tuvieran más eficiencia en estos trámites”, denunció Ever Avitia.

Como sindicato están exigiendo el pago inmediato para los docentes, pues a pesar de que siempre han tardado de tres a cuatro quincenas, desacreditó que últimamente estén tardando más.