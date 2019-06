Llevan ante juez a detenidos por balacera en Gómez Farías

Chihuahua.- Los nueve sujetos que fueron detenidos tras un enfrentamiento en Gómez Farías por la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y Sedena, serán presentados hoy ante un juez federal por el delito violatorio a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La autoridad estatal los puso a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), institución federal que les abrió una carpeta de investigación y con los elementos de prueba necesarios les formulará imputación.

Los detenidos son presuntos integrantes de la célula criminal denominada “Gente Nueva”, que la mañana del jueves 20 de junio, a la altura del poblado conocido como “La Martha”, trataron de agredir a los agentes estatales y militares que acudieron en respuesta de una alerta que se emitió por enfrentamiento.

Las autoridades abatieron a un presunto criminal y detuvieron a nueve más, de estos últimos, dos resultaron con lesiones.

La formulación de imputación va en contra de: Mario Efraín M. V., Roger Alexis H. O., Raúl V. A., Gilberto R. U., Jairo Uriel G., Dervey C. D., Sergio B. C., José Francisco R. M., Félix C. Tenían en su poder 12 armas de fuego de grueso calibre, municiones, diversa evidencia balística.