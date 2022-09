Llevan el cosplay a otro nivel

Cortesía / Parte del trabajo que hacen en Double Dragon Cortesía / Integrantes de Double Dragon Cosplay

Ciudad Juárez.— Llevando su pasión por el mundo audiovisual a otro nivel, en Ciudad Juárez expertos en artes visuales crearon el grupo Double Dragon Cosplay en el que utilizan su talento para dar vida a personajes de ficción. Eban Varlog y Gerardo Mortensen, ambos de 29 años, graduados en Diseño Gráfico y Recursos Humanos, unen tal universo con el fitness o bienestar general para mantener la estética de aquellos que interpretan.

De forma individual han dedicado cerca de la mitad de su vida al costume play (interpretación en disfraz) trayendo a la realidad a varios protagonistas, tales como Obito Uchiha y Kakashi Hatake, del anime Naruto. También, enfatizan otros como Chris Redfield y Leon Kennedy, ambos del juego de consola Resident Evil. Recientemente se unieron aquí para motivar a todos los amantes del tema a practicarlo sin temor al juicio.

“El mensaje que les podemos dar es que no tengan miedo al qué dirán y que no tengan miedo a los costos, ya que pueden hacer cosplay con cartón o cualquier cosa que tengan a la mano. Anímense a hacerlo, pues es una actividad sana que permite conocer nuevos amigos, lugares, talentos. Al final, el punto de todo esto es que tú lo disfrutes y lo demás no importa”, aseveró Eban, quien también es actor y artemarcialista.

Por su parte, Gerardo –creador fílmico y practicante de defensa personal– destacó que procuran centrarse en el manejo de hábitos saludables para tener un estilo de vida pleno que además les permita parecerse en lo más posible a las figuras. Resaltó que con todo esto pretenden innovar en el mundo del cosplay, toda vez que permanecen creando un pasatiempo que ahora va de la mano con mejorar como individuos.

“Nosotros estamos centrados en la pasión por el cosplay, pero también por el fitness. Es por eso que nos mantenemos haciendo ejercicio y comiendo saludable dentro de lo posible para desarrollar un estilo de vida sano que también nos ayude a parecernos estéticamente a determinado personaje”, puntualizó. Además, llamó a todos los interesados a seguirlos y comunicarse en su red social de Facebook e Instagram.

Resaltaron que han tenido la oportunidad de participar como invitados en una gran cantidad de eventos en esta localidad, misma que, señalaron, ha acogido con brazos abiertos su proyecto. Manifestaron que no descartan ser invitados a otras secciones de la República o del exterior para convenciones del tema, por lo que invitaron a los que así deseen y busquen aportar a enviarles mensaje a Double Dragon Cosplay.