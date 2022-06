Llevan Jefes cuatro derrotas al hilo

Marco Tapia / El Diario de Juárez Cortesía Jefes de Juárez Cortesía Jefes de Juárez Cortesía Jefes de Juárez Cortesía Jefes de Juárez Cortesía Jefes de Juárez Cortesía Jefes de Juárez

Ciudad Juárez.— Los Jefes de Ciudad Juárez no levantan y este sábado por la noche sumaron su cuarta derrota al hilo de la temporada 2022 del Futbol Americano de México (FAM-YOX), al ser superados por los Marlins de Los Cabos 29-19, en calidad de visitantes.

A mitad de semana, el equipo juarense anunció cambios en el equipo, con la incorporación de elementos a la ofensiva, pero de entrada esos movimientos no rindieron frutos y al final obtuvieron el mismo resultado que en sus tres juegos anteriores.

Cabe recordar también que después de tres juegos disputados y con marca de 1-2, la directiva de los Jefes decidió darle las gracias al entrenador David Silva y en su lugar colocaron a Mario Díaz.

El único triunfo que tiene la escuadra juarense en su haber, se consiguió en la Jornada 1, cuando vencieron como visitantes, y de forma contundente, a los Bulldogs de Naucalpan.

Pero después de esa victoria, el equipo fronterizo ha acumulado cuatro descalabros consecutivos, incluido el de este sábado.

El juego contra los Marlins empezó de manera positiva para los Jefes, pues lograron regresar hasta las diagonales la patada de kick off, pero después prácticamente no volvieron a hacer daño y la defensiva no pudo contener lo suficiente el ataque de Los Cabos.

El próximo sábado, los Jefes estarán una vez más en su casa, el Estadio 20 de Noviembre, para enfrentar otro duro compromiso contra los Caudillos de Chihuahua, equipo que viene en ascenso.

Hasta el momento, los Jefes han disputado dos partidos como locales, con saldo de cero triunfos y dos derrotas.

El resultado negativo de este sábado ante los Marlins, prácticamente deja a los juarenses sin posibilidades de aspirar a los playoffs de esta su temporada de debut en la liga de Futbol Americano de México.