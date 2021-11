Llevarán a tribunales 78 denuncias vs Aras

El Diario de Chihuahua / Nos han dejado en la calle; no festejaremos ni la Navidad, lamentaron ayer los manifestantes El Diario de Chihuahua / Oficinas de la empresa en la ciudad de Chihuahua

Chihuahua.— Será a partir de la próxima semana cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) inicie con el proceso de judicialización de las 78 denuncias penales que se han interpuesto en contra de la empresa Aras Business Group por el delito de fraude, informó ayer el secretario General de Gobierno, César Jáuregui Moreno.

Momentos antes de hacer el anuncio, Jáuregui Moreno recibió en su despacho a poco más de una decena de afectados, quienes se manifestaron ayer frente a Palacio de Gobierno exigiendo una solución.

El funcionario les notificó que luego de hablar con el fiscal Roberto Fierro, ya se encuentran en el proceso para judicializar las carpetas de investigación; recomendó a los demás afectados no contratar abogados particulares, pues cuentan con el respaldo del Gobierno del estado.

Agregó que van 189 denuncias interpuestas por el delito de fraude en contra de dos empresas financieras que operan en Chihuahua; sin embargo, sólo 78 fueron hechas en contra de Aras Business Group.

La primera denuncia penal por fraude en contra de la empresa Aras fue interpuesta el pasado ocho de noviembre, por cuatro personas que veían en peligro sus inversiones tras el retraso en el pago de los rendimientos acordados por la inversión.

A las personas que se manifestaron la mañana de ayer en Palacio de Gobierno, Jáuregui les aseguró que el Gobierno estatal les otorgará todo el apoyo y acompañamiento jurídico necesario, además de externarles que, en caso de tener alguna duda, pueden acercarse nuevamente a las oficinas de la Secretaría General en el momento que quieran.

“Sabemos de la situación difícil que están pasando, pues tienen sus ahorros y el Gobierno está consciente que hay que acompañarlos, asesorarlos para que logren su objetivo primordial que es recuperar la mayor cantidad del dinero posible”, expresó.

La recomendación del secretario a los afectados fue dirigirse directamente a Fiscalía y no dejarse de abogados que les están cobrando una cantidad muy elevada de dinero para dar seguimiento a su denuncia, pues es un juez quien determina en la última instancia qué es lo que procede, y está integrando de manera cuidadosa las averiguaciones de las que, muy probablemente, en una o dos semanas se judicializarán.

Actualmente, Aras Bussines Group acumula el capital de 18 mil inversionistas, algunos de ellos con rendimientos que van del tres por ciento hasta el nueve por ciento, según sea el contrato firmado, a plazo fijo o a pagos mensuales.

A principios de noviembre, accionistas y asesores de Aras comunicaron que la empresa se encontraba en una “inversión fallida” en la mina La Morita de Ascensión, razón por la que se dejó de pagar a los asociados.

Protestan afectados

Una decena de personas se manifestó ayer en contra de la empresa Aras frente a Palacio de Gobierno.

Con el objetivo de ser escuchados por la gobernadora Maru Campos, se plantaron con pancartas y pintaron algunos vehículos para denunciar el fraude de la empresa.

“Hay gente que vendió sus casas, para invertir, pidió prestamos, hay quienes se embarcaron en agencias de autos esperando pagar con sus rendimientos en Aras” externó preocupado uno más de los afectados, quien por temor a represalias omitió su nombre.

“Invertí una cantidad fuerte que nos dejó en la calle, no vamos ni a festejar la Navidad. Va a haber una crisis económica y no sabemos cuándo se va recuperar. Si de por sí, acabamos de pasar lo de la pandemia y ahora con esto no creo que nos vayamos a recuperarnos en unos años” dijo.

“Al CEO de Aras le pido que nos apoye como nosotros apoyamos con nuestros ingresos, que dé la cara, así como nosotros confiamos en él y estamos de acuerdo hasta en sentarnos en una mesa de trabajo con él para llegara un acuerdo” recalcó.

“Sabemos que es un riesgo la inversión pero parecía que todo iba bien por que había hasta espectaculares, giras de música y artistas de renombre que estaban apoyando, no se diga negocios, había un sistema de personas que estaba apoyando esta empresa, entonces uno como ciudadano optó creerles”, manifestó a su vez Laura, otra de las afectadas.

“Caímos, unos más, unos menos. Una señora invitó a toda su familia a juntar dinero y accedieron a un monto de más de un millón y medio de pesos. Se van a tener que tocar temas de salud emocional debido a que hay gente que no aguanta esta incertidumbre y que no saben qué hacer”, agregó.

“Al CEO de Aras le pedimos que sea trasparente, que sea honesto y tangible, que demuestre números reales ante notaria” externó.