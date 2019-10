Llevaron Feria de Salud a más de 100 personas que habitan en Vistas de San Guillermo

La Secretaría de Desarrollo Social, a través de las mesas de facilitadores comunitarios de la Coordinación de Cohesión Social y Participación Ciudadana, realizó una Feria de la Salud en la colonia Vistas de San Guillermo, en Aquiles Serdán, donde se atendió a más de 100 personas.

Mediante esta actividad se ofreció a la comunidad un plan de servicio médico integral, el cual brindó atención a la salud de la mujer; vacunación de niñas, niños y adultos; consultas con médico general, optometrista y dentista; servicio de barbería y vacunación antirrábica, gracias a la participación de varias instituciones gubernamentales.

El Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichmujeres) ofreció atención gratuita a las vecinas de la zona sobre asuntos jurídicos, brindó asesoría psicológica y contó con el área de gestión social para canalizaciones con dependencias externas.

Además, la Secretaría de Salud, a través del servicio a la mujer de la Jurisdicción Sanitaria 1 prestó servicio de prueba del Papanicolaou, prueba del virus de papiloma humano (VPH), y exploración de mama.

La Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coespris) llevó el programa "Los 6 Pasos de la Salud", el cual dio información sobre medidas higiénicas para el hogar, higiene personal, eliminación de basura y control de plagas, como son las garrapatas, pulgas, entre otros. También hablaron sobre las medidas de purificación de agua y pastillas para la desinfección de tinacos.

El Seguro Popular realizó afiliaciones y renovaciones; el Registro Civil otorgó actas de nacimiento de forma gratuita; y la Unidad Antirrábica aplicó vacunas para las mascotas de la comunidad y dosis anti garrapatas para combatir la plaga.

Se contó con la presencia de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), quien asiste todos los sábados a esta colonia con un equipo para que sus usuarios regularicen sus adeudos y aprovechen las tarifas, descuentos o convenios que se ofrecen.

"Me siento contento, me parece perfecto este tipo de eventos ya que ayudan a las personas con bajos recursos", comentó Jesús Manuel Martínez Márquez, vecino de Vistas San Guillermo. "Es la primera vez que asisto, pero si tenía conocimiento que se realizan periódicamente este tipo de brigadas", concluyó.

Irma López, vecina de la comunidad comentó que le ayuda mucho asistir a la feria de salud, ya que como madre soltera a veces no cuenta con los recursos para informase sobre las vacunas y los lugares a dónde acudir para la asistencia médica. "Nos dimos de alta en el Seguro Popular y nos informaron sobre las direcciones a donde podemos acudir, también me dieron información sobre la higiene del hogar y son cosas que no sabía. Me siento muy contenta al saber que si nos tienen en cuenta", finalizó.

El equipo de facilitación comunitaria trabaja en la zona con tres áreas: mesa de niñas y niños, mesa de jóvenes y mesa de fortalecimiento comunitario, la cual atiende a adultos y personas mayores.

La Feria de Salud se realizó con el fin de lograr una mayor cohesión entre las y los habitantes, acercarles los servicios de salud a las personas que no tengan acceso a él y atender con prontitud las necesidades médicas y sociales.