Lluvias no son por bombardeo de nubes: Meteorólogo

El meteorólogo Florencio Rodríguez Loera, recomendó no hacer el corte de alfalfa hasta el jueves que paren las lluvias, las cuales, explicó, que son por la temporada y no por el bombardeo con yoduro de plata y que aseguró no es útil.

De acuerdo a lo informado por Rodríguez Loera, esta semana a partir de hoy habrá posibilidades de lluvias debido a la acentuación del canal de baja presión en esta región, especialmente lunes, martes y miércoles, con una baja posibilidad del jueves al domingo, sin descartar la posibilidad de aguaceros.

E n base a este reporte, Florencio recomendó a los agricultores no hacer corte de alfalfa esperando que llueva en estos próximos dos días, siendo el jueves la fecha en que pudiera realizarse el corte, dependiendo de algún cambio que influya en la caída de precipitaciones pluviales.

Asimismo reiteró que el bombardeo de nubes no tiene relación con las lluvias que se presentaran en próximas fechas, haciendo énfasis en que las precipitaciones son únicamente por la temporada, manifestando que el bombardeo de nubes con yoduro de plata no causa efecto alguno en la caída del agua en la región.

Finalmente, el meteorólogo informó que durante la semana habrá temperaturas máximas de 35 grados, y un alza que se presentará la próxima semana que podría alcanzar hasta los 38 grados Celsius.

Precipitaciones no se deben al bombardeo de nubes: Meteorólogo Florencio Rodríguez