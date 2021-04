Lo bueno es que ya se va: diputado respecto Corral

El diputado del Partido Verde, Alejandro Gloria, acusó al gobernador del Estado de aplicar violencia de género en el caso de la represión de la candidata del PRI, Adriana Fuentes, durante la manifestación del lunes en Ciudad Juárez.

Gloria dijo que no es la primera vez que se utilizan las instancias gubernamentales para reprimir las expresiones que van en contra de quien despacha en el Palacio de Gobierno.

“La violencia política por motivo de género no es un juego, es una realidad que se sigue presentando hasta la fecha… tengo esposa e hijos, familiares y amigos, soy representante de los ciudadanos. A todos ustedes les digo, siempre velaré por sus derechos como seres humanos. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados”, apuntó.