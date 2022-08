Lo detienen en flagrancia tras golpear a su padre

Cuauhtémoc, Chih.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, detuvieron en el poblado de Pascual Orozco, municipio de Guerrero, a un hombre por el delito de violencia familiar en contra de un adulto mayor.

La detención de quien se identificó como Armando Ubaldo C. C., fue en el término de la flagrancia, momentos después de que agredió física y verbalmente a su padre de nombre Cayetano C. S., en un domicilio del barrio Las Calaveras.

Previa lectura de sus derechos, el detenido de 53 años de edad, fue puesto a disposición del Ministerio Público que integrará la carpeta de investigación y formulará imputación.