'Lo ideal es que continúe el arrendamiento de vehículos'

El secretario de Seguridad Pública Estatal (SSPE) Emilio García Ruiz, comentó a título personal que lo ideal era que la siguiente administración gubernamental siguiera con el arrendamiento de las patrullas con las empresas que ellos tienen como prestadoras de dicho servicio.

“Desde la óptica administrativa, la verdad no sé, desde mi cuestión lógica pues van a seguir siendo las mismas compañías, nada más lo que tienen que hacer es renovar sus contratos con el nuevo gobierno”, citó.

García Ruiz comentó que dichas compañías son muy grandes y pueden dar servicio a todo el país, por lo que no debía de haber problema alguno en la renovación de los contratos.

Mediante entrevista telefónica, comentó que lo suyo no eran los temas administrativos sino la persecución de delincuentes, por lo que el tema debía ser abordado por los departamentos administrativos de la SSPE con el equipo de transición de la gobernadora electa.

“Yo me dedico a lo mío, que es la policía, detener persona y los temas administrativos no son míos, no tengo nada que ver con ellos”, citó el secretario.