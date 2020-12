Lo que diga mi dedito: AMLO a federalistas

Ciudad de México.- "No se puede gobernar a partir del chantaje, o a ver, ellos dicen, ya no voy a criticar al presidente pero cuántos recursos nos van a enviar, lo que diga mi dedito (no)", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a los gobernadores que conforman la Alianza Federalista.

Durante su conferencia mañanera se refirió a la polémica que existe por el reparto de las participaciones federales y recalcó que para ello existe una ley fiscal que establece las fórmulas de reparto de recursos a los estados.

López Obrador dijo que antes el presupuesto se repartía con moches a los diputados como ocurrió con los sobornos para la Reforma Energética.

Aseguró que es legítimo que haya gobernadores opositores, de lo contrario, dijo, no habría democracia y la vida sería muy aburrida, "nos la pasaríamos bostezando".

“Es normal a la democracia, nada más es que se siga actuando por la vía pacífica, y en el marco de la Constitución, de las leyes y que haya debate, diálogo, que se informe a la gente, que se argumente, que cada quien dé su punto de vista, prohibido prohibir”, manifestó Amlo.