Lo vacunan a 3 mil kilómetros de casa

Omar Morales / El Diario de Juárez / La jornada de inoculación se llevó a cabo en el estadio Juárez

Ciudad Juárez.— A tres mil 318 kilómetros de su natal Copán Ruinas, Honduras, Alex Omar Ruiz, de 53 años de edad, accedió ayer a la primera dosis anti-Covid-19 de Pfizer en esta urbe. Junto a unos 240 migrantes adicionales fue citado ayer en el estadio Juárez, ubicado entre Reforma y Sanders, para colocarse finalmente el biológico.

En agosto pasado fue llamado por las autoridades de Estados Unidos en atención a su solicitud para el asilo humanitario, pues huyó de su hogar por la violencia. Sin embargo, se vio imposibilitado de ir porque enfermó de Sars-CoV-2 y sus síntomas fueron tan graves que requirió oxígeno a través de puntas nasales.

“Hay en extremo violencia allá, descaradamente, y nos vinimos a pedir asilo (al vecino país), pero cuando recibí la llamada me quedé porque me pegó el Covid. Ahora estoy esperando una segunda oportunidad. Me pegó muy fuerte, necesité oxígeno, pero la libré y me voy a vacunar”, afirmó el hombre en movilidad.

Él llegó por sus propios medios, puesto que decidió rentar un domicilio, pero aun así le notificaron desde el albergue San Óscar Romero y decidió ir al complejo deportivo por la fórmula. Hubo quienes fueron trasladados desde otros refugios en cinco autobuses conseguidos a través del Consejo Estatal de Población (Coespo).

Dirvin García Gutiérrez, jefe de división del programa de Atención a Migrantes, destacó que fue una campaña especial a petición de los diversos espacios de acogida en el municipio. Afirmó que se aplicaron solamente inoculaciones iniciales del biológico norteamericano e indicó que fueron varios los albergues.

“Hay 240 personas. Están de los albergues de Pan de Vida, con la mayoría de los presentes; se encuentra también Buen Samaritano, el centro integrador Leona Vicario y algunos de los espacios de acogida han traído gente por sus propios medios”, señaló el funcionario y recalcó que se trató de un esfuerzo conjunto.

Participó igualmente el Municipio, Salud del Estado, Bienestar y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Manifestó que algunos procedían de Guatemala, El Salvador e incluso hubo connacionales que están en la búsqueda del “sueño americano”; puntualizó que se les facilitó la inmunización con tal marca, pues está validada por los estadounidenses.