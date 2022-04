Lo vinculan a proceso por incendio en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc, Chih.- La Fiscalía de Distrito Zona Occidente obtuvo un auto de vinculación a proceso dictado por un Magistrado de Segunda Instancia en contra del acusado Joel C. C., por el delito de daños por la cantidad de 802 mil pesos, en un incendio a dos plataformas cargadas con alimento para ganado y a una vivienda de la colonia La Ciudadela en la ciudad de Cuauhtémoc.

De acuerdo a las investigaciones ministeriales del siniestro, el día 16 de diciembre de 2021, el imputado de 20 años de edad, se encontraba en las calles Francisco Múgica y Circuito Santa Bárbara en compañía de dos menores, cuando provocó el fuego que arrasó con una gran cantidad de pacas de rastrojo y se extendió al inmueble que resultó dañado.

Cabe hacer mención que durante la audiencia inicial celebrada el 20 de diciembre de 2021, el Juez de Control del Distrito Judicial Benito Juárez que tuvo conocimiento de la Causa Penal consideró que no había elementos para decretar la vinculación a proceso en contra del acusado Joel C. C.

No obstante, la Fiscalía de Distrito Zona Occidente a través de su Departamento Jurídico interpuso un recurso de apelación ante esa resolución al considerar que estaba plenamente acreditada la posible participación del referido imputado en el delito de daños, logrando así que un Magistrado de Segunda Instancia revocara el auto de no vinculación a proceso.