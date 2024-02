Localizan a mujer desaparecida en Cuauhtémoc

Chihuahua, Chih.- La Fiscalía General del Estado informó que fue localizada Evelia Agüero, de 46 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida.

Fue el pasado 03 de febrero cuando un hombre llamó a la Policía Municipal para informar que su esposa salió de casa desde temprana hora y no había regresado, además de que se había comunicado con familiares y expresó que ya no la buscara porque no deseaba volver.

Sin embargo, este viernes la FGE dio a conocer que Evelia había sido localizado, pero no se dieron detalles sobre las circunstancias en que volvió o detalles de su estado de salud.