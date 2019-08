Localizan a persona sin vida en camino a ladrilleras de Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- Una persona fue encontrada sin vida poco después de las 6:30 de la mañana de este viernes en la brecha que lleva al ejido Táscate del Águila, el gremio de taxistas se dio cita al lugar para establecer si se trató de un compañero privado de su libertad la tarde de ayer.

La persona, fue localizada envuelta en una cobija de color rojo con negro, envuelta con cinta canela, lo que no pudo establecer si se trataba del taxista desaparecido o bien de otra persona.

Luego del reporte que se recibió en el número de emergencias 911, elementos de la Policía Municipal y de diferentes corporaciones, acudieron al lugar en donde confirmaron el hallazgo, informando que el cuerpo se encontraba totalmente envuelto, tendido sobre el suelo y que no es posible establecer si se trata de una persona del sexo masculino o del sexo femenino.

Así mismo, en el sitio no se observan más indicios que puedan estar relacionados con el hallazgo.

Más de una decena de taxistas y familiares de la persona desaparecida, se encontraban en el lugar sin que obtuvieran alguna confirmación sobre si se trata del taxista en mención.

Finalmente, la familia se dispuso a acompañar la diligencia del personal de Criminalistica de la Fiscalía Zona Occidente para establecer si se trata de ésta u otra persona.