Loera dice que no trae amparo bajo el brazo

Tomada de Facebook

Durante un evento en la ciudad de Chihuahua, el precandidato de Morena a la gubernatura, Juan Carlos Loera, se presentó ante militantes del partido y les hizo saber que no carga un amparo bajo el brazo.

“Les voy a hacer una pregunta, ya vieron que traigo algo bajo el brazo, y ¿qué creen que es?, pues no es un amparo, como andan otras y otros con la militancia porque no pueden darle la cara a los jueces, porque se han coludido en negocios sucios y mezquinos”, expresó Loera.

Señaló que si alguien quiere gobernar el estado, no debe temerle darle la cara a un juez, ya que no es con dimes y diretes, como se defienden las personas que tienen el derecho a la presunción de inocencia, si no dando la cara y aclarando las cosas.

Durante el evento, también dijo que eso que se habla ahora de quién dirige la ciudad de Chihuahua o la dirigió, y otros que fueron cómplices de César Duarte, no es un asunto político, si no asuntos de corrupción.