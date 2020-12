Loera no es el candidato del PT: comisionado

Tomada de internet

Chihuahua— Luego de que a través de un comunicado de prensa ayer domingo por la mañana la Comisión Nacional de Elecciones del PT, a través de sus representantes Pedro Vázquez y Rubén Aguilar, declararan que su candidato sería Juan Carlos Loera, el comisionado político nacional de Asuntos Electorales del Partido del Trabajo en el estado de Chihuahua, Luis Carlos Arrieta, desmintió que el precandidato de Morena sea también el representante de los petistas en la elección de 2021.

“Loera es el precandidato de Morena, pero nosotros aún no decidimos si vamos a ir en coalición con Morena, todavía está en la mesa de negociaciones, todavía no hay una definición y luego, hay algo que desorienta a los chihuahuenses, donde sale una fotografía donde está el Partido del Trabajo, está el presidente de Morena y está el presidente del directivo estatal de Nueva Alianza, pero resulta que quien aparece por el PT, pues no es de su competencia, no son facultades que tiene esa persona”, externó Arrieta.

El delegado declaró que la comisión de elecciones es autónoma y que ningún documento sin su firma tiene validez, que Velázquez no es vocero ni tiene poder de decisión respecto del candidato del partido en Chihuahua y que, por lo tanto, el comunicado no tiene efecto alguno.

“Ellos no son los que designan, por ejemplo Pedro, él es el encargado de la cuestión electoral a nivel nacional en el instituto electoral, pero él no pertenece a la comisión de elecciones, él no está participando en las mesas de coaliciones ni nada de eso, entonces no tiene absolutamente nada que ver. Entonces es una forma de desorientar o de querer hacer ver que continúan teniendo el poder, pero desafortunadamente la gente lo cree, pero no es cierto.

También criticó en gran medida la gestión que ha tenido en el partido la familia Aguilar durante décadas, señalando que las candidaturas estaban cerradas a la sociedad en general y que a diferencia de ahora, se encuentran abiertas para encontrar los mejores perfiles que busquen el bien común de la ciudadanía.

“Es una situación en donde estas personas no quieren entender que esto está cambiando, el Partido del Trabajo se está oxigenando y se está refundando. Tenemos que hacer cambios radicales para que la ciudadanía voltee a ver al Partido del Trabajo. Todo mundo sabe que mientras estuvo esta familia se mantuvo cerrada la puerta y era un reciclaje de nepotismo tremendo, y por supuesto ellos tienen temor que se cierre ese ciclo porque a ellos les afecta en el coto de poder que han tenido siempre”, concluyó.