Logran integrantes del Pentatlón 8 medallas para Guadalupe y Calvo

El Pentatlón Deportivo Militarizado Sub zona Guadalupe y Calvo a cargo del comandante Leonel López Racilla, asistió hace unos días a la ciudad de Parral en el marco de su 50 aniversario, a efecto de participar en competencias de atletismo, tiro y ascensos.

Esto, a invitación de la sub zona Parral en voz del comandante Eduardo Gardea Rascón, teniendo como resultados el ascenso de 4 cadetes de primera, los cuales por su desempeño y disciplina habían sido propuestos por el comandante Rasilla.

Dichos ascensos fueron para los cadetes Carlos Orlando Cárdenas Arzabala, Sergio Adrián Loya Colorado, Kevin Isaí Pérez Bejarano y Kelly Casandra González Méndez.

En atletismo se obtuvo el primer lugar para Kevin Isaí Pérez Bejarano, en segundo lugar, Uriel Alexis Chaparro, y otro segundo lugar para Sergio Adrián Loya Colorado, y en tercer lugar Zaid Enrique Pompa Martínez.

En tanto, en la categoría de mujeres el primer lugar fue para María Idalia Gutiérrez Torres en franco empate con Kelly Casandra Gonzales Méndez.

En tiro, obtuvieron el primer lugar de su categoría Carlos Orlando Cárdenas Arzabala, mientras que el segundo lugar en su categoría fue para el comandante Leonel López Racilla, y, en tercer lugar, lo obtuvo Kelly Casandra González Méndez.

En total se obtuvieron 8 medallas para la sub zona, por lo que los galardonados agradecieron el apoyo del Ingeniero Noel Chávez porque gracias a él, el pentatlón se formó en Guadalupe y Calvo.

Esto, es una clara muestra de que en Guadalupe y Calvo existen deportistas y estudiantes ansiosos de aportar a su comunidad con todo su esfuerzo.