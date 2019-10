Logran normalistas extender período de inscripción

Chihuahua.- Raquel Rodríguez, representante de las alumnas de la Normal Rural de Saucillo, “Ricardo Flores Magón, informó que después de debatir por varias horas con las autoridades educativas del Estado, se logró extender el periodo de inscripción para alumnas de nuevo ingreso hasta el 11 de octubre, por lo cual minutos después de la una de la tarde fueron las normalistas quienes comenzaron a retirarse del edificio Héroes de la Revolución.

“La fecha se extendió hasta el día 12 de octubre, lo que nos permitiría aprovechar todas estas becas, terminar de inscribir a las alumnas que lleguen para llenar los espacios que habían quedado vacíos”, mencionó Raquel Rodríguez.

Esto, luego de que por años el periodo de inscripciones para alumnas de nuevo ingreso fuera hasta el 15 de octubre, sin embargo en fechas recientes se diera a conocer que la plataforma se cerró el 27 de noviembre.

En este sentido, Raquel Rodríguez aseguró que estas acciones se hicieron con la única finalidad de que no se perdieran las becas que se otorgan anualmente, y si alguna alumna decide ya no ser parte de la institución, ya sea porque no les gustó la idea de vivir en un internado o bien porque tienen otra opción, el escalafón permitirá que se hable a la alumna que sigue conforme a su calificación en el examen de administración.

Finalmente, enfatizó que de esta manera se estarían aprovechando todas las becas que les dan en cuanto a manutención, alimentación y uniformes que les entrgan año por año.