Los partidos manipulan y engañan con el tema del agua: AMLO

Ciudad de México.- Durante su conferencia mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los partidos políticos actuar con responsabilidad “una cosa es querer ganar la gubernatura de Chihuahua y otra es querer manipular y engañar” utilizando un asunto tan delicado para propósitos electorales.

Sentenció que no va a dejar de cumplir el convenio porque no quiere que cierren la frontera y se afecten las exportaciones. Se están defendiendo los intereses de los productores nacionales, aseguró.

Aseguró que según los expertos y de acuerdo a los hechos y resultados, el Tratado de Aguas de 1944 es favorable a México y de los pocos acuerdos bilaterales que benefician al país, en particular los agricultores del norte por el volumen de agua que se recibe.

“Tenemos que cumplir y hago un nuevo llamado a los productores de Chihuahua para decirles que no se van a quedar sin agua. Yo no permitiría que se quedaran sin agua en el estado, ni agricultores, ni ciudadanos” aseguró el presidente.

Insistió en que el agua está garantizada y que al mismo tiempo alcanzará para cumplir con el compromiso con el gobierno de Estados Unidos. “Si hubiera un problema de falta de agua, hablaría con el presidente de Estados Unidos para ver el tema y que se comprendiera la situación”.

Agregó que si no se cumple el compromiso se darán motivos para sanciones a México, sobre todo, en las circunstancias actuales, que no se olvide que hay elecciones en Estados Unidos dijo López Obrador por lo que no se puede incumplir “bajo ninguna circunstancia, en ningún tiempo a menos que falte el agua, pero no es el caso” y consideró que está muy politizado el tema.

“El presidente de Estados Unidos me ha planteado cuestiones que he compartido acerca de por ejemplo la intervención de un grupo especializado para enfrentar a bandas de narcotráfico y he dijo no, porque México es soberano e independiente y tenemos capacidad y responsabilidad de atender esos temas, no voy a permitir que un gobierno extranjero intervenga en asuntos de nuestro país” dijo.

Sobre si está de acuerdo en que están mal hechas las cuentas de volumen de agua y que integrantes de la ONU vengan a verificar si está correcto, si lo aceptaría, pero consideró que son tácticas dilatorias y “chicanadas” para retrasar el cumplimiento del compromiso.

“Pasa el tiempo, se acerca lo electoral y más raja sacan del asunto por lo pero le daré instrucciones al Secretario de Relaciones Exteriores para que vea ese tema, si eso les interesa y preocupa a los productores” agregó.

Finalmente aseguró que estará pendiente por si se pone en riesgo el abasto de agua, pero al momento tiene información de CONAGUA de que no es así.