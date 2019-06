Los políticos y sus caballos

Chihuahua.- La tendencia de muchos políticos de montar caballos y lucirlos en desfiles es muy común, especialmente en Chihuahua, donde gobernadores y presidentes municipales suelen tener crianza de equinos así como intercambiarlos con funcionarios de otros estados.

Algunos especialistas en política han asociado la finura ecuestre con posición jerárquica, que siempre fue muy común con la realeza en las naciones europeas. Aunque los tiempos modernos han traído otras formas de enaltecer a los gobernantes, montar a caballo es algo que se ha mantenido como tradición en los estados del norte de México por la industria ganadera y el rodeo.

Según platicó el doctor, Manuel Salgado del Hospital Veterinario Ecuestre de Chihuahua, en su experiencia ha visto ejemplares de diferentes gobernantes, Patricio Martínez García y César Duarte Jáquez los que más se destacaron por tener ejemplares pura sangre y más costosos.

Entre los más populares, los frisón, Cuarto de Milla, Appaloosa y pintos. Fueron muy vistosos en desfiles como las Cabalgatas Villistas, en la Feria de Santa Rita, Expogán, además de asistir a otros eventos con los caballos con gobernadores de Coahuila, Sonora, Nayarit, por mencionar algunos.

Entre algunos equinos famosos, se mencionaron mucho en medios de comunicación a los del ex gobernador Duarte, con los frisones “El Rey”, “El Rayo”, los ¼ de milla, “Diamante Negro”, “El Vago” y “La Naranja”, en el caso de “El Bolas” y “Granizo”, son apalusas, mientras que “Papagayo”, era un español, usado para bailar. Algunos de estos ejemplares estaban valuados por más de 50 mil dólares.

No obstante, se dice que los equinos del último gobernador priistas no eran tan bien cuidados como los de sus antecesores, por lo que tenían que tener continuas revisiones de veterinarios ecuestres.

En cuanto a presidentes municipales, se destacaron aquellos que solían asisitir a los desfiles en caballo y tener ranchos con crianzas, tal es el caso de Alejandro Cano Ricaud, Marco Adán Quezada Martínez, Javier Garfio Pacheco, en el caso de la capital del estado.

Se le vio a Enrique Serrano Escobar en Ciudad Juárez, así como el famoso Alfredo “Caballo” Lozoya en Hidalgo del Parral.

Aunque en el caso de Juan Blanco Saldivar, nunca mostró afición ecuestre; sin embargo, durante su gestión en la Presidencia Municipal, creo la Policía Montada, cuyas instalaciones se encuentran en el Parque El Acueducto.

La actual alcaldesa, María Eugenia Campos Galván, no ha mostrado algún gusto por cabalgar, pero ha protagonizado algunos sucesos como el de julio del 2017, cuando en el inicio de la Cabalgata Villista, el equino quiso perder el control, pero fue rápidamente sometido y solo un ligero susto, que no llegó a mayores. No obstante, se ha impulsado mucho el Centro de Equinoterapia, que se encuentra a un lado de las instalaciones de la Policía Montada.

En el caso de José Reyes Baeza, durante su gubernatura, el cabalgar no fue uno de los fuertes, por lo que no se le consideró amante ecuestre o que luciera en eventos a diferencia de su antecesor y sucesor respectivamente. Javier Corral Jurado, actual mandatario estatal, sólo ha participado en las cabalgatas en honor al general Francisco Villa en Parral, la más recordada en julio del 2017; sin embargo, sin mostrar alguna habilidad más que un simple paseo.

El pasado fin de semana, se volvió viral cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se subió a un caballo frisón en Camargo, que no le favoreció en el video al mostrar poca habilidad, pero recordó esta tendencia de los políticos. Aunque el actual mandatario nacional no ha mostrado afinidad ecuestre, quien sí la tiene, es Alfonso Romo, jefe de Oficina del Presidente de la República, que no sólo es empresario y criador ecuestre, sino que participó en los juegos olímpicos de Atlanta de 1996 y Sydney 2000 en equitación.

Como dato extra, el actual funcionario federal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, otro presidente amante de los equinos, especialmente de la charrería. Del expresidente priista, es famoso cuando en su juventud en 1971 ganó una medalla de plata en equitación durante los VI Juegos Panamericanos celebrados en Cartagena de Indias, Colombia, único mandatario nacional en presumir la hazaña ecuestre.

Otros presidentes simpatizantes de los caballos fueron José López Portillo, muy conocido por tener muchos pura sangre, así como Vicente Fox Quezada, que volvió a retomar esta tendencia desde que fue gobernador de Guanajuato, actualmente ni en el rancho se le ve, más que en avión.

Historias, sucesos y momentos de episodios de políticos montados a caballo en los tiempos modernos hay muchos a pesar de la tecnología y tendencias actuales, por lo que se espera que esta práctica de desfilar y mostrar capacidad ecuestre continúe por más años, al menos en el norte de México, principalmente en Chihuahua.





