Los tunden a machetazos; hay dos lesionados y un detenido

Cuauhtémoc, Chih.- Saldó de dos lesionados, daños y un detenido dejó un ataque con machete que se presentó la pasada noche en el secciónale de Anáhuac, municipio de Cuauhtémoc.

Personal de Seguridad Pública Municipal con destacamento en el seccional de Anáhuac atendió un reporte de riña que fue notificado a la línea de emergencias 911, a las 21:50 horas del día viernes, desde las calles Privada de Chihuahua cruce con 19ª de la colonia Solidaridad.

En el lugar se brindó atención médica a Jovany M. C. de 20 años de edad y la C. María de los Ángeles C. A. de 37 años de edad, los cuales presentaban múltiples heridas cortantes de consideración, por lo que fueron trasladados a un hospital por parte de paramédicos de Dorados del Aire.

Los lesionados fueron agredidos con machetes por parte de dos individuos los cuales al notar la presencia policiaca comenzaron a arrojar objetos en contra de las unidades al tiempo que trataban de huir del lugar.

Finalmente se logró la detención de Alejandro A. G. de 25 años de edad, quien está siendo señalado como presunto responsable de los delitos de lesiones y daños en contra de las unidades oficiales, así como de un vehículo particular y en una vivienda.