Lucha por su vida tras ser baleado

Cortesía / Nathan Quintero

Ciudad Juárez.— Nathan Matías Quintero Fernández es un pequeño de cinco años de edad que se encuentra luchando por su vida luego de recibir dos disparos de bala el pasado 10 de noviembre, y como consecuencia tiene daño en su médula espinal, por lo que perdió movilidad, dio a conocer su madre, Nora Fernández.

En busca de fondos para costear los medicamentos del infante, así como una silla de ruedas, la organización San Judas Tadeo realizará una kermés a favor de Nathan Matías este domingo 22 de enero en la calle Granito 420 en la colonia Morelos, de las 10:00 de la mañana hasta las 22:00 horas.

“Mi hijo recibió dos heridas de bala en el cuello, asesinaron a su papá y lamentablemente él iba con él en el auto, las balas dañaron la médula espinal, a causa de ello mi hijo perdió la movilidad del cuello para abajo, le dio neumonía y por su falta de movilidad se complicó y le tuvieron que realizar una traqueostomía”, explicó la madre de familia sobre lo ocurrido el pasado 10 de noviembre.

Añadió que por su estado de salud el menor de cinco años estuvo en terapia intensiva durante algunas semanas, y aunque ha tenido mejoría es necesario cubrir los costos de medicamento y una silla de ruedas, pero por falta de recursos no ha podido cubrir los gastos.

“Yo no salgo del hospital ya que ya salió de terapia intensiva y está en piso, pero ya no tengo los recursos para solventar cuando me piden medicamento que les falta en el Hospital Infantil, además de que necesitará silla de ruedas, y muchos cuidados por mucho tiempo”, dijo.

La kermés contará con venta de gorditas, enchiladas, nachos y otros alimentos, así como la participación de grupos de danza y música en vivo, señaló Juan Miguel Rojas, fundador de la organización.

Explicó que todo lo recaudado en el evento será destinado para atender la salud del pequeño Nathan Matías Quintero Fernández, que de acuerdo con la madre, también requiere de un concentrador de oxígeno y aspirador de secreciones.

Si usted desea apoyar la kermés del menor, también puede realizar una transferencia al número de cuenta Citibanamex 4766841735531199 o a la clabe 002073560194707292.

Para mayor información puede marcar al número de teléfono (871) 239-9215 con Nora Fernández, madre del menor.

Para ayudar

• La kermés será este domingo 22 de enero en la calle Granito 420 en la colonia Morelos, de las 10:00 de la mañana a las 22:00 horas

• También puede hacer una transferencia al número de cuenta Citibanamex 4766841735531199 o a la clabe 002073560194707292