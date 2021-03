Luchan por un milagro para Camila

Cortesía

Ciudad Juárez.- Camila de siete años de edad ya había sido desahuciada, pero una pequeña luz de esperanza empezó a surgir nuevamente y es a la que sus padres y ella misma se aferran para seguir luchando por su vida.

Así lo narró su madre, Cinthia Ceja quien invitó a la comunidad a un evento que se realizará hoy domingo, con el que se busca reunir recursos para continuar con su tratamiento.

La pequeña tiene un cáncer en el cerebro que es considerado por los médicos como de los más malignos, se trata astrocitoma anaplástico de tallo cerebral, el cual le fue diagnosticado el 16 de diciembre de 2019.

“Nos decían que solo tenía de cuatro a seis meses de vida pero ya lleva 15 meses y es algo que los doctores no se explican, de hecho este tumor responde, se supone que no debería responder ni a quimioterapia ni a radioterapia, este cáncer es el más malo pero mi nena está respondiendo”, mencionó.

Camila Guerrero Ceja era una niña normal, de repente empezó con nauseas por lo que le realizaron una tomografía la cual detectó una masa en el cerebro que posteriormente les indicaron que era maligna.

“Camila no habla, no se mueve, no camina, su vida dio un giro de 180 grados porque era una niña totalmente activa, cantaba, hacía videos, su sueño era ser doctora y ser youtuber y cambió todo en dos horas, de tenerla bien pasamos a tenerla en terpaia intensiva y ya no nos habló, desde 2019 ella no habla”, recordó.

Sin embargo dijo que, lo que era imposible ahora lo está realizando, como mover un brazo, sacar la lengua, abrir los ojos, mover una pierna, lo cual consideran pequeños grandes avances ya que ella solo permanecía dormida.

“Es por eso que seguimos luchando, porque sabemos que está funcionando y queremos agotar todo”, expresó.

La niña ha sido sometida a 15 cirugías y ha reaccionado de manera positiva a la última pero urge pagar el tratamiento de radioterapia ya que aún se debe una fuerte cantidad de dinero, explicó Cinthia.

Dijo que el 9 de abril de 2020 regresaron de la Ciudad de México a donde había sido enviada por parte del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ya que le preguntaron en qué lugar quería que la menor terminara sus últimos 15 días, sin embargo al llegar a Juárez encontraron a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia (Apanical) donde el doctor Ornelas les dio una esperanza de se que pueda salvar su vida o al menos alargarla.

Ante esto, Camila ha recibido quimioterapia y radioterapia, de está última le indicaron en un inicio que serían 162 sesiones pero ahora necesitará 90 más con lo cual se eleva el costo, refirió su madre.

La niña es derechohabiente del ISSSTE, donde fue atendida inicialmente, pero al no recibir un tratamiento adecuado, sus padres la atendieron de manera particular, posteriormente regresaron a esa institución ante lo costoso del tratamiento y después de que ese hospital ya no le dieron esperanzas de vida, es atendida ahora en el Instituto Regional de Tratamiento del Cáncer ubicado en la Zona Pronaf, detalló Cinthia.

“Ya superamos los 15 días por mucho y es por lo que seguimos luchando porque ella tiene avance y nosotros lo consideramos como un milagro de vida, los doctores no se atreven a decirnos qué es lo que va a pasar, solamente vamos conforme el proceso de ella, conforme Dios decida, de tener una radioterapia paliativa hoy tenemos una radioterapia con posible curación que es lo que nos mantiene nuestra fe viva y lo que mantiene a Camila viva”, expresó.

Realizarán hoy una kermes

La kermes para apoyar a Camila se realizará de 11:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde en el parque ubicado en las calles Pradera de Parmalejo y Praderas del Cobre del fraccionamiento Praderas de la Sierra.

Habrá venta de enchiladas, gorditas, clamatos, pizza, hamburguesas, botanas y música en vivo de todos los géneros por parte de grupos locales, indicó Cinthia.

Además del evento de hoy, constamente realizan hamburguesadas, venta de pasteles, postres, rifas, entre otras actividades, por lo que la gente que desee apoyar a Camila puede hacerlo a través de las páginas de Facebook https://www.facebook.com/Todos-somos-Cami-110181967443448 y https://www.facebook.com/pastelesteamcami, así como al whatsapp 6566260285.