Luis y Salma, y los otros 109 desaparecidos en Meoqui y Delicias

Chihuahua.- Un altar con un par de veladoras siempre encendidas y la fotografía del joven Luis Ferrel González flanqueda por una figura de la Virgen de Guadalupe a la derecha y de San Judas Tadeo a la izquierda, concentran las oraciones de una familia originaria de Delicias que desde el pasado 26 de noviembre nada sabe del paradero del joven de 27 años.

En la misma ciudad, otra familia deliciense guarda en su hogar intactos los recuerdos que dejo Salma Salma Yahaira Montes Soto, de 22 años, desde el día de su desaparición el pasado 31 de mayo.

Ningún integrante de las dos familias se conoce, pero hoy coinciden en el poblado de Meoqui.

El lugar se ha convertido en foco de la mirada nacional tras el secuestro y homicidio del joven Norberto Ronquillo Hernández, y ellos saben que es la oportunidad para visibilizar los otros casos que permanecen guardados, y exigir a las autoridades locales acciones reales e inmediatas que permitan dar con el paradero de sus desaparecidos.

En la región que comprende los municipios de Delicias y Meoqui, se contabilizan 111 personas desparecidas. En su mayoría son jóvenes. Los registros que tienen la Fiscalía General del Estado precisan que hasta el primer trimestre del año 75 varones y 36 mujeres de esa zona permanecían con estatus de desaparición vigente.

El registro abarca el período de los últimos 10 años. Son decenas los familiares de desaparecidos que viven con la angustia de no encontrar respuesta al qué paso o al dónde están.

Familias como las de Luis y Salma, han anunciado su participación en la Marcha por la Paz y la Justicia, que tendrá lugar hoy a las 7 de la noche, después de la misa con la que se despedirán las cenizas de Norberto.

Luis Raúl Ferrel González, desapareció el 26 de noviembre del año pasado a las 11:00 de la noche aproximadamente. La última noticia que tuvimos de él tuvo la familia fue a las 10:30 cuando le hablo a su hermana diciéndole que llegaría a casa más tarde, pero no volvió.

“Son 116 días de angustia, tristeza y desesperación por no saber dónde y cómo se encuentra, no hay una sola pista, señal o noticia que nos ayuden a encontrarlo”, escribió su hermana.

Su descripción física, 1.77 metros de estatura, 85 kilos de peso, de complexión fuerte, cabello regular, lacio y negro, ojos: café oscuro, ovales, regulares, cara ovalada, nariz: recta, mediana y boca asimétrica grande.

El día de la desaparición vestía pantalón de mezclilla azul, camisa de cuadros rojo azul y blanco, playera blanca interior sudadera azul marino de cierre, bota tipo Justin y lentes.

Salma, salió el viernes 31 de mayo a las 8 de la mañana de su casa. Cursaba la licenciatura en Derecho en el Centro de Estudios Universitario del Norte de ciudad Delicias.

El día de la desaparición traía puesto una blusa blanca con cuello negro y estampado carita feliz, pantalón de mezclilla azul y tenis color blanco con líneas negras. Salma tiene una herida en la ceja izquierda en forma de media luna, un tatuaje con tres corazones en la parte superior derecha del vientre, un tatuaje en muñeca derecha con notas musicales.