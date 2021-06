Madre de desaparecida tiene una esperanza

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / La madre de Jocelyn conmemora el cumpleaños de su hija Tomada de internet / Publicación realizada en redes

Ciudad Juárez.- Después de buscar por más de ocho años a su hija, Jocelyn Calderón Reyes, desaparecida el 30 de diciembre de 2012 a los 14 años de edad, Perla Reyes podría haberla encontrado, pero desde hace un mes espera los resultados de la muestra de ADN que la Fiscalía de Durango entregaría a las autoridades de Chihuahua.

Se trata de una mujer que fue encontrada en condición de calle en Gómez Palacio, Durango, en donde los habitantes le tomaron fotografías para tratar de localizar a sus familiares a través de redes sociales, por lo que al ver el parecido que tiene con Jocelyn, usuarios comenzaron a etiquetar a su mamá.

Aunque Perla Reyes y Raymundo Calderón pidieron apoyo para ir a buscar por su hija, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) de Chihuahua sólo los contactó con la Fiscalía de aquella entidad, en donde de acuerdo con la madre los agentes sólo los acompañaron por 10 minutos y al no encontrar a la joven en el recorrido se fueron.

Sin embargo, los padres ya se habían puesto en comunicación con las personas que dijeron haber visto a quien posiblemente sería su hija, pidiéndoles que la resguardaran hasta que llegaran ellos, por lo que cuando los agentes dejaron de buscarla un hombre llegó para decirles que él sabía en donde estaba la jovencita.

Aunque a la madre se le llenó el corazón de alegría al encontrarla, confesó que no se quiere ilusionar, ya que la joven encontrada en las calles de Durango tiene problemas mentales y no los reconoció.

“Pedí una prueba de ADN, me dijeron que tenía que esperarme dos semanas para que llegara el resultado y el 17 de junio me comentaron que ya les habían mandado los resultados a la fiscal, y yo marco a la Fiscalía y me dicen que no han mandado nada”, dijo Perla.

La joven localizada fue traslada a un albergue en Durango, del que se escapó dos días después, pero supuestamente actualmente se encuentra en otra vez resguardada, dijo.

“Cuando me compartieron la foto porque decían que se parecía yo me tuve que mover inmediatamente, la Fiscalía a mí no me ayudó absolutamente en nada, ni siquiera en traslados, acompañamiento ni a buscarla. Y sí dimos con ella en una hora y media”, relató Perla, quien con la voz llena de incertidumbre e impotencia le pidió públicamente a las autoridades que le digan si se trata o no de su hija.

De acuerdo con la FEM, hasta ayer no tenían un resultado oficial de la prueba de ADN que se le realizó a la mujer localizada.

“Jocy”, como la llama cariñosamente su mamá, desapareció luego de que un hombre a quien conoció por Facebook la invitó a una fiesta y la citó frente a la Catedral, cita a la que acudió, pero nunca más regresó a su casa, por lo que desde entonces su madre ha conmemorado cada cumpleaños de su hija desde la distancia.

Desde entonces su mamá se ha dedicado a buscarla junto a otras madres de mujeres desaparecidas. El 2013 los dos padres bailaron el vals en honor a los 15 años de su hija frente a Catedral, y cada 19 de mayo la familia celebra su nacimiento con un pastel.

Este año la Comisión Estatal de Búsqueda reactivó los 200 mil pesos de recompensa a quien ayude a dar con su paradero, además de que publicó nuevas pesquisas con la progresión de cómo podría verse el rostro de Jocelyn en la actualidad, a los 22 años de edad.

Caso

• Jocelyn Calderón Reyes

• Desapareció el 30 de diciembre de 2012 a los 14 años

• Una mujer fue encontrada en condición de calle en Gómez Palacio, Durango y los habitantes le tomaron fotografías para tratar de localizar a sus familiares

• Al notar el parecido que tiene con Jocelyn, usuarios comenzaron a etiquetar a Perla Reyes

• La mujer fue traslada a un albergue en Durango, del que se escapó, pero supuestamente actualmente se encuentra en otra vez resguardada