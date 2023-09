Madre de trabajadora municipal desaparecida pide apoyo a la gobernadora

Parral.- Al cumplirse ya 23 días de la desaparición de la empleada del Ayuntamiento de Parral, Margot Imperial junto a otra mujer y su novio, la madre de ella solicitó apoyo a la Gobernadora del Estado para que apoye en las labores de búsqueda y poder encontrarla.

A través de las redes sociales se difundió el siguiente mensaje: "Gobernadora María Eugenia Campos Galván, mi nombre es Carolina Blanco, solicito de su ayuda, soy una madre desesperada, ya son 20 días que no sé nada de mí hija, ya se puso la denuncia correspondiente y se giró boletín de búsqueda pero hasta el momento no hay noticia alguna, siento angustia desesperación y mucha impotencia el no saber nada de ella le pido por favor me ayude, les pido por favor me ayuden con una oración y compartiendo mi publicación para que llegue a más lugares."

Margot Imperial, su amiga Yanina Aurora Payán Sotelo y el novio de esta última están desaparecidos desde el pasado 26 de agosto y hasta el momento no existe ningún rastro de las tres personas.

La Fiscalía General del Estado emitió las pesquisas de ambas mujeres y de Jesús Armando Durán Meléndez, novio de Yanina Aurora Payán Sotelo alias "La Morena" quien desapareció desde el 26 de agosto, mientras que la ausencia de este joven se reporta un día antes.

Trascendió que viajaban en auto rumbo a Madera y en el trayecto sus familiares perdieron toda comunicación con ellas, y dos días después de iniciada la pesquisa de ambas mujeres trascendió la desaparición del novio de Yanina, alias " La Morena" quien hasta el momento no se ha detalló si Jesús Armando las esperaba en aquel municipio o viajaba con ellas.

El día de su desaparición viajaban en un carro Hyundai Elantra en color negro, por lo que se está pidiendo apoyo si se llega a observar el vehículo en el municipio de Madera o en el trayecto a Parral reportarlo de manera inmediata a los números de emergencias.

El único dato adicional que han aportado familiares de Margot, es que viajaba a la ciudad de Madera a petición de Yanina ya que atenderían un asunto personal de esta última mujer.